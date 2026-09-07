به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات هدایت تحصیلی و ثبت‌نام دانش‌آموزان که با حضور سپهر، معاون مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه، مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان و جمعی از مسئولان و کارشناسان برگزار شد، حشمت رضایی اظهار کرد: ظرفیت برخی رشته‌های تحصیلی متناسب با تعداد متقاضیان و شرایط شهرستان نیست و لازم است این موضوع از سوی آموزش‌وپرورش استان به شکل ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در صورت امکان و با رعایت ضوابط آموزش‌وپرورش، ظرفیت رشته‌های پرمتقاضی باید افزایش پیدا کند تا دانش‌آموزان واجد شرایط و مستعد، تنها به دلیل محدودیت ظرفیت از تحصیل در رشته مورد علاقه خود محروم نشوند.

فرماندار گیلانغرب همچنین خواستار بررسی دوباره شیوه پذیرش دانش‌آموزان در مدارس شاهد و ایثارگران شد و گفت: با توجه به شمار دانش‌آموزان واجد شرایط در شهرستان، لازم است روند پذیرش ضمن رعایت کامل ضوابط، متناسب با شرایط منطقه مدیریت شود تا دسترسی عادلانه‌تری به فرصت‌های آموزشی فراهم شود.

رضایی تصریح کرد: تعیین ظرفیت رشته‌های تحصیلی باید در کنار رعایت توازن رشته‌ای، بر اساس میزان تقاضای دانش‌آموزان، امکانات آموزشی و شرایط شهرستان صورت گیرد و نباید تنها به محدودیت‌های موجود اکتفا کرد.

وی ادامه داد: باید ظرفیت‌های موجود و قابل استفاده برای پاسخگویی به مطالبات خانواده‌ها نیز شناسایی شود تا امکان ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات آموزشی شهرستان فراهم شود.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به شرایط جغرافیایی این شهرستان اظهار کرد: گیلانغرب حدود ۲ هزار و ۵۸۶ کیلومتر مربع وسعت و چهار دهستان دارد و در برنامه‌ریزی‌های آموزشی باید وضعیت مناطق مختلف، به‌ویژه روستاها و میزان دسترسی دانش‌آموزان به مراکز آموزشی، مورد توجه قرار گیرد.

رضایی با تأکید بر اهمیت هدایت صحیح تحصیلی دانش‌آموزان گفت: انتخاب رشته نباید تنها بر مبنای شاخص‌ها و ضوابط آموزشی انجام شود، بلکه استعداد، علاقه و توانمندی دانش‌آموزان نیز باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد تا مسیر تحصیلی و شغلی مناسبی برای آینده آنان رقم بخورد.

وی افزود: محدودیت ظرفیت در برخی رشته‌های پرتقاضا می‌تواند خانواده‌ها و دانش‌آموزان را با دغدغه مواجه کند، بنابراین لازم است شرایط شهرستان به صورت کارشناسی بررسی و راهکارهای عملی برای رفع این موانع ارائه شود.

فرماندار گیلانغرب ضمن قدردانی از حضور مسئولان آموزش‌وپرورش استان در شهرستان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود بررسی‌های انجام‌شده در نهایت به تصمیماتی منجر شود که ضمن پایبندی به ضوابط آموزشی، پاسخگوی مطالبات منطقی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان باشد.

در ادامه این نشست، سپهر معاون مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه اظهار کرد: ظرفیت رشته‌های تحصیلی بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های تخصصی از جمله امکانات آموزشی، نیروی انسانی، نیازهای آموزشی و برنامه‌ریزی برای حفظ توازن رشته‌ای تعیین می‌شود.

وی افزود: تعداد متقاضیان یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تعیین ظرفیت رشته‌هاست، اما تنها ملاک تصمیم‌گیری نیست و نیازهای آموزشی و وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز استان و کشور در سال‌های آینده نیز باید در این برنامه‌ریزی لحاظ شود.

معاون مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه گفت: شرایط شهرستان گیلانغرب و میزان تقاضا برای رشته‌های مختلف بررسی خواهد شد و تلاش می‌شود با توجه به ضوابط و امکانات موجود، راهکارهای مناسبی برای مسائل مطرح‌شده ارائه شود.

سپهر تأکید کرد: هدایت تحصیلی باید با رویکردی علمی و آینده‌نگر انجام شود تا دانش‌آموزان با توجه به استعداد، علاقه، توانمندی و نیازهای واقعی جامعه، مسیر تحصیلی مناسبی را انتخاب کنند.

در ادامه، منصور نیکوفکر، مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان گیلانغرب، گزارشی از وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان، روند هدایت تحصیلی و همچنین مسائل آموزشی و زیرساختی شهرستان ارائه کرد.

در این نشست بر پیگیری افزایش ظرفیت رشته‌های پرتقاضا، بازنگری روند پذیرش دانش‌آموزان در مدارس شاهد و ایثارگران و رفع موانع موجود در فرآیند ثبت‌نام و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان شهرستان تأکید شد.