۲۷ شهید و ۶۹ زخمی طی ۳ روز حمله رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: حملات دشمن اسرائیلی طی سه روز گذشته تاکنون به شهادت ۲۷ نفر و زخمی شدن ۶۹ نفر منجر شده است که درمیان آنها کودکان، زنان و امدادگران به چشم می خورند.

این مرکز بیان کرد: حملات دشمن اسرائیلی طی سه روز گذشته، تاکنون (طبق آمار اولیه)، منجر به ۲۷ شهید و ۶۹ زخمی، از جمله کودکان، زنان و امدادگران، به شرح زیر شده است؛

* امروز، دوشنبه، ۷ سپتامبر، در کفررمان، تاکنون ۱۲ نفر شهید و ۱۰ نفر زخمی

- تعداد شهدا در منزل هدف قرار گرفته در شهرک کفررمان پس از آنکه سه نفر از مجروحان شامل؛ یک کودک و دو زن، بر اثر جراحات وارده به شهادت رسیدند، به ۱۱ نفر افزایش یافته است. ۱۱ نفر شامل دو کودک و چهار زن به شهادت رسیده، و ۸ نفر، شامل سه کودک و یک امدادگر از اداره بهداشت زخمی شده اند.

- حمله به یک خودرو در همین شهرک به شهادت یک امدادگر از پیشاهنگان الرساله و زخمی شدن دو نفر دیگر از همین سازمان منجر شد.

* دیروز، یکشنبه، ۶ سپتامبر، ۱۱ شهید و ۲۶ زخمی طبق آمار نهایی

- عربصالیم: دو شهید و ۶ زخمی، از جمله دو کودک

- کفررمان: چهار زخمی

- نبطیه الفوقا: دو شهید و پنج زخمی، از جمله دو خبرنگار، در دو حمله هوایی

- نبطیه، محله الراهبات: هشت زخمی، از جمله یک کودک و دو زن

- نبطیه التحتا: دو زخمی، از جمله یک کودک

- نبطیه الفوقا: هفت شهید و یک زخمی

*روز شنبه، ۵ سپتامبر

زوطر الغربیه: یک زخمی

*جمعه شب و بامداد شنبه، آمار نهایی، چهار شهید و ۳۲ زخمی به شرح زیر؛

- نبطیه: یک شهید و سه زخمی، از جمله یک زن

- شهرک کفررمان، شهرستان نبطیه: دو شهید

- میفدون، شهرستان نبطیه: یک شهید (۱۸ ساله) و ۹ زخمی، از جمله سه زن و دو کودک

- نبطیه الفوقا: دو زخمی

- الکفور در شهرستان نبطیه: یک زخمی‌

- الرمادیه در شهرستان صور: ۱۶ زخمی، از جمله سه کودک، چهار زن و ۶ امدادگر

- عین التینه در بقاع غربی: یک زخمی