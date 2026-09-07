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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

کرمانشاه میزبان شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی می‌شود

کرمانشاه میزبان شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی می‌شود

کرمانشاه - سرپرست میراث‌فرهنگی کرمانشاه از برگزاری شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کشور در این استان از چهارم تا هشتم آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث اعظمی با اشاره به برگزاری یکی از رویدادهای مهم حوزه هنرهای سنتی اظهار کرد: کرمانشاه در نیمه نخست آبان‌ماه میزبان شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی خواهد بود.

وی افزود: این نمایشگاه ملی از چهارم تا هشتم آبان‌ماه و با حضور جمع زیادی از هنرمندان و صنعتگران برجسته از سراسر کشور برگزار می‌شود و ظرفیت مناسبی برای معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای هنری ایران اسلامی به شمار می‌رود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های این استان در حوزه صنایع‌دستی گفت: بیش از ۲۵ هزار هنرمند صنایع‌دستی در کرمانشاه فعالیت دارند که در ۷۵ رشته مختلف مشغول به کار هستند.

اعظمی ادامه داد: گستردگی فعالیت هنرمندان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، بیانگر ظرفیت قابل توجه استان برای بهره‌گیری از این حوزه در مسیر توسعه اقتصادی و هنری است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاه می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی تولیدات هنرمندان و تقویت ارتباط میان فعالان صنایع‌دستی استان‌های مختلف کشور فراهم کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی علاوه بر کمک به رونق بازار فروش آثار و محصولات هنرمندان، زمینه تبادل تجربه میان صنعتگران و ارتقای کیفیت صنایع‌دستی در سطح ملی را نیز فراهم کند.

کد مطلب 6940338

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