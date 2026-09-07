به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث اعظمی با اشاره به برگزاری یکی از رویدادهای مهم حوزه هنرهای سنتی اظهار کرد: کرمانشاه در نیمه نخست آبان‌ماه میزبان شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی خواهد بود.

وی افزود: این نمایشگاه ملی از چهارم تا هشتم آبان‌ماه و با حضور جمع زیادی از هنرمندان و صنعتگران برجسته از سراسر کشور برگزار می‌شود و ظرفیت مناسبی برای معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای هنری ایران اسلامی به شمار می‌رود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های این استان در حوزه صنایع‌دستی گفت: بیش از ۲۵ هزار هنرمند صنایع‌دستی در کرمانشاه فعالیت دارند که در ۷۵ رشته مختلف مشغول به کار هستند.

اعظمی ادامه داد: گستردگی فعالیت هنرمندان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، بیانگر ظرفیت قابل توجه استان برای بهره‌گیری از این حوزه در مسیر توسعه اقتصادی و هنری است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاه می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی تولیدات هنرمندان و تقویت ارتباط میان فعالان صنایع‌دستی استان‌های مختلف کشور فراهم کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی علاوه بر کمک به رونق بازار فروش آثار و محصولات هنرمندان، زمینه تبادل تجربه میان صنعتگران و ارتقای کیفیت صنایع‌دستی در سطح ملی را نیز فراهم کند.