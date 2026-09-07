به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه و در جریان ملاقات مردمی با شهروندان، حجتالاسلام کیومرث امیرخانی اظهار کرد: دستگاه قضایی باید پناهگاه مردم و مظلومان باشد و هر شهروند، بدون توجه به جایگاه و موقعیت اجتماعی، بتواند با اطمینان مسائل خود را مطرح کرده و پاسخی روشن، دقیق و محترمانه دریافت کند.
وی افزود: مردم تنها مراجعهکنندگان به دستگاه قضایی نیستند، بلکه صاحبان حق و مخاطبان اصلی عدالت محسوب میشوند و شنیدن سخنان آنان بخشی از مسئولیت مجموعه قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه ملاقاتهای مردمی نباید صرفاً به یک روند اداری یا ثبت چند درخواست محدود شود، گفت: هدف از این دیدارها آن است که مدیران قضایی بدون واسطه با مردم ارتباط داشته باشند، دغدغههای آنان را بشنوند و از نزدیک با مشکلات موجود در فرآیندهای قضایی و اداری آشنا شوند.
حجتالاسلام امیرخانی تصریح کرد: پاسخ دستگاه قضایی ممکن است در همه موارد مطابق خواسته مراجعهکننده نباشد، اما این مسئله نباید به هیچ عنوان با بیتوجهی به شأن و شخصیت مردم همراه شود و نحوه پاسخگویی باید همواره با احترام و مسئولیتپذیری باشد.
وی خاطرنشان کرد: حتی در مواردی که قانون امکان پذیرش یک درخواست را فراهم نمیکند، میتوان با استفاده از زبان احترام و منطق، موضوع را برای مراجعهکننده توضیح داد؛ چرا که شهروندی که برای احقاق حق خود مراجعه کرده، پیش از هر چیز انتظار دارد سخنش شنیده شود و بداند درخواست او بر اساس چه مستندات و مبنایی بررسی شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: گاهی یک پاسخ روشن، دقیق و محترمانه میتواند مشکلی را حل کند که شاید از طریق مکاتبات و ارجاعهای متعدد برطرف نشود، در حالی که برخورد نامناسب با مردم میتواند به اعتماد آنان آسیب وارد کند.
وی با تأکید بر اینکه پاسخگویی بخشی از مفهوم عدالت است، گفت: عدالت فقط در صدور رأی عادلانه خلاصه نمیشود، بلکه نحوه برخورد با مردم، دقت در رسیدگی، سرعت عمل، شنیدن سخنان طرفین و حتی شیوه بیان پاسخ نیز بخشی از عدالت محسوب میشود.
حجتالاسلام امیرخانی افزود: نباید اجازه داد مردم برای پیگیری حقوق خود دچار سرگردانی شوند و مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی باید در چارچوب قانون، فرآیندهای خدمترسانی را تسهیل کرده و از ارجاعهای غیرضروری، پاسخهای کلی و ایجاد بروکراسی اضافی برای شهروندان جلوگیری کنند.
وی تأکید کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند که مراجعه آنان مورد توجه قرار میگیرد، سخنانشان شنیده میشود و درخواستهایشان با دقت بررسی خواهد شد؛ حتی اگر نتیجه رسیدگی به دلایل قانونی با خواسته آنان مطابقت نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان بر قانونمداری در کنار مردمداری، اجرای قاطع قانون همراه با حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی دقیق و صریح به مطالبات مردم است و این رویکرد باید در رفتار و عملکرد تمام مدیران و کارکنان مجموعه قضایی استان نمود عملی داشته باشد.
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