فضای آموزشی جنوب کرمان باید در شأن جوانان و مبتنی بر زیست عفیفانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میثم تارم، ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان با اشاره به اهمیت همزمانی بازگشایی دانشگاه ها و مدارس اظهار داشت: همزمان با برگزاری دانشگاه ها و مدارس باید زیست عفیفانه و حجاب را مورد توجه جدی قرار دهیم و فضایی فراهم کنیم که جوانان در محیطی آرام، امن و در شانِ خود به تحصیل بپردازند.

وی افزود: دانشگاه ها برای حضور فیزیکی دانشجویان برنامه ای خوب و در شان تهیه و اجرا کنند تا محیط های علمی علاوه بر تربیت نیروی متخصص، بستر ترویج فرهنگ و اخلاق نیز باشند.

حجت الاسلام تارم، با تأکید بر اهمیت همبستگی ملی تصریح کرد: همه باید وحدت و انسجام ملی را رعایت کنیم و از هرگونه صحبتی که منجر به اختلاف می شود بپرهیزیم چرا که اختلاف تنها بهانه ای برای سوءاستفاده بیگانگان است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان با اشاره به نقش حساس رسانه ملی در شرایط جنگ اظهار داشت: در شرایط جنگ مردم باید اعتمادشان به صدا و سیما بیشتر باشد رسانه ملی در شرایط سخت جنگی تنها با اتکا به هویت و توان خود در مقابل تمام رسانه های دنیا ایستاد و نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای ایفا کرد جای تشکر و قدردانی فراوان از صدا و سیما دارد.

وی با بیان اینکه صدا و سیما باید از هویت خود حفاظت کند و به گونه ای عمل نکند که بهانه ای به دست کسی دهد گفت: انتقاد سازنده و خیرخواهانه باعث پیشرفت خواهد شد و هر کاری که منجر به بدبینی نسبت به صدا و سیما شود نتیجه ای جز استقبال از رسانه های بیگانه در پی نخواهد داشت.

تارم، بر حمایت همه جانبه از پیام رسان های داخلی تأکید کرد و افزود: از پیام رسان های داخلی باید حمایت شود زیرا این ظرفیت ها رشد و کارایی بسیار خوبی داشته اند و حمایت از آن ها در واقع حمایت از تولید داخلی به حساب می آید.

وی خاطرنشان کرد: اجازه دادن به نهادهای دولتی برای فعالیت در پیام رسان های خارجی باعث تضعیف پیام رسان های داخلی است و باید از این اقدام پرهیز شود تا زیرساخت های بومی و ملی تقویت و روحیه خودباوری در جامعه گسترش یابد.

شایان ذکر است ششمین نشست شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان با هدف بررسی راهکارهای تقویت وحدت ملی، ترویج زیست عفیفانه، حجاب و حمایت از ظرفیت های رسانه ای بومی در فضایی پرتعاون و همدلانه برگزار شد و از تمامی دستگاه های اجرایی و فرهنگی خواسته شد در مسیر ارتقای انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی گام بردارند.