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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۳۸

فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق:

فتوای جهاد کفایی «آیت‌الله سیستانی» جاودانه می‌ماند

فتوای جهاد کفایی «آیت‌الله سیستانی» جاودانه می‌ماند

فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق با صدور بیانیه‌ای به مناسبت سالروز آزادسازی شهر «موصل»، اعلام کرد: فتوای جهاد کفایی «آیت‌الله سیستانی» جاودانه باقی می‌ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق بیانیه‌ای را به مناسبت سالروز آزادسازی شهر موصل در استان نینوا صادر کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه فرماندهی عملیات مشترک عراق از نقش مرجعیت عالیقدر این کشور در غلبه بر تروریست‌های داعش قدردانی شد.

فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد: فتوای جهاد کفایی مرجعیت قهرمانِ ما یعنی «آیت الله سیستانی» جاودانه باقی می‌ماند.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که نیروهای حشد شعبی، ارتش، دستگاه مبارزه با تروریسم و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی نقشی مهم و تأثیرگذار در آزادسازی موصل ایفا کردند.

در بیانیه مذکور همچنین آمده است که نیروهای عراقی مجاهدانه بر تروریسم تکفیری غلبه کردند و شایسته است مردم عراق این شجاعت و مجاهدت مثال زدنی را به نسل‌های آتی منتقل سازند.

کد مطلب 4970463

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    نظرات

    • محمد مهدی سروی IR ۰۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
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      اللهم احفظ و انصر علمائنا

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