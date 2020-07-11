ثبت ۱.۶ میلیون سفارش فروش سهام عدالت/۲.۶ هزارمیلیاردتومان واریزشد

حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان سهام عدالت فروخته شده از طریق بانک‌ها و کارگزاری‌ها، گفت: علیرغم تمام اشکالات که به طور اجتناب ناپذیر تاخیرهایی را به همراه داشته آخرین آمار نشان می‌دهد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر سفارش فروش بخشی از سهام عدالت خود را در سامانه‌های بانک‌ها و شرکت‌های کارگزاری ثبت کرده‌اند که از مجموع ۲۷۵۰ میلیارد تومان، رقمی بالغ بر ۲,۶۰۰ میلیارد تومان به حساب مشمولان واریز شده است و ۱۵۰ میلیارد تومان باقیمانده نیز هم اکنون در فرایند تسویه قرار دارد که امیدواریم این مبلغ بعد از فرارسیدن مهلت تسویه و رفع اشکالات مربوط به اطلاعات بانکی و ارتباطی مشمولان به حساب آنها واریز شود.

وی درباره علت تأخیر در واریز وجه گفت: اولویت نخست شرکت سپرده گذاری مرکزی، بانک‌ها و شبکه کارگزاری در فروش سهام عدالت، حفاظت و صیانت از دارایی‌های مشمولان سهام عدالت است تا از سو استفاده‌های احتمالی در این زمینه جلوگیری شود به طوری که هیچ فردی غیر از خود سهامدار، امکان سفارش گذاری برای فروش سهام را نداشته باشد.

سخنگوی سهام عدالت ادامه داد: با توجه به اینکه مشمولان سهام عدالت به صورت حضوری و الکترونیکی در بازار سرمایه احراز هویت نشدند و تنها از طریق ارائه شماره شبای بانکی و تلفن همراه به نام خود فرد احراز هویت آنها انجام شده است، لذا هموطنان و مشمولانی که اطلاعات هویتی آنها با کوچک‌ترین مشکلی روبه رو بوده از مرحله سفارش گیری حذف شده‌اند.

فهیمی افزود: بنابراین سفارش فروش تعدادی از مشمولان سهام عدالت به دلیل نقایص فوق لغو شده و سهام آنها اصلاً به فروش نرفته تا پول آن را دریافت کنند، زیرا برای بانک، کارگزاری و شرکت سپرده گذاری مرکزی باید مسجل شود که درخواست فروش سهام عدالت حتماً از سوی خود سهامدار وارد سامانه‌ها شده است نه شخصی دیگر. این افراد باید با مراجعه به سامانه sahamedalat.ir و یا با مراجعه به بانک یا کارگزار خود مشکل هویتی خود را برطرف و از اجرای سفارش فروش خود مطمئن شوند.

سخنگوی سهام عدالت با اشاره به لزوم صحت شماره شبا مشمولین، گفت: موضوع مهم دیگر این است که وجوه حاصل از فروش سهام عدالت باید به حساب خود فرد واریز شود. اما مواردی وجود دارد که شماره شبای بانکی تعدادی از مشمولان اشتباه، راکد و یا مسدود بوده و به همین علت این وجوه به حساب آنها واریز نشده است و این افراد نیز باید اطلاعات بانکی خود را اصلاح کنند.

وراث منتظر اطلاعیه‌های بعدی برای انتقال سهام عدالت متوفی باشند

فهیمی در زمینه وضعیت سهام عدالت متوفیان، اظهار داشت: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از وراث متوفیان سهام عدالت باید منتظر اطلاعیه‌های این شرکت در خصوص انتقال سهام عدالت اموات باشند.

وی ادامه داد: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار در تلاش است تا در گام دوم فرایند آزادسازی سهام عدالت، وضعیت انتقال سهام عدالت متوفیان را از طریق الکترونیکی فراهم کند. درهمین رابطه، کارشناسان شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال انجام تست‌های نهایی روی میز خدمت یکی از سامانه‌های این شرکت هستند تا تمامی فرایندهای انتقال سهام عدالت متوفیان غیر حضوری انجام شود.