ضعف اکثریت مطلق معلمان در قرآن/ تربیت ١٠میلیون حافظ امری شدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین برنامه حیات طیبه، به صورت زنده از طریق تارنمای آپارات پخش شد.

این برنامه که با محوریت یکی از پیشکسوتان قرآنی کشور و با حضور یکی از قاریان ممتاز برگزار می‌شود در این نوبت، پذیرای سیدمهدی سیف از استادان با تجربه در امر آموزش قرآن و داور بین المللی مسابقات قرآنی، همچنین محمدحسن موحدی، قاری قرآن بود.

در این برنامه که با میزبانی محمدتقی میرزاجانی، معاون اجرایی شورای عالی قرآن همراه بود، پس از تلاوت محمدحسن موحدی، سیدمهدی سیف به بیان دیدگاه‌های خود در مسائل مختلف قرآنی کشور پرداخت.

صداقت و ثبات قدم در مواجهه با قرآن، راه نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در جامعه

سیف در ابتدای صحبت‌های خود گفت: اگر آن گونه که قرآن برای ما ترسیم کرده با آن ارتباط برقرار کنیم، نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در جامعه آسان و میسر می‌شود. ما امکانات و نعمت‌های فراوانی داریم، اما در نحوه استفاده از آن ضعیف هستیم و پایمان می لنگد. اگر در مواجهه با قرآن صادق و ثابت قدم باشیم، خود قرآن راه بهره گیری از خودش را به ما نشان می‌دهد، قرآن عزیز فرموده: والذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا.

ضعف اکثریت مطلق معلمان در موضوع قرآن!

این کارشناس قرآنی ادامه داد: گروه قرآن دفتر تألیف کتب درسی آموزش و پرورش که متأسفانه چند سال است استقلال خود را از دست داده و با درس دینی ادغام شده، مغز متفکر آموزش قرآن در سطح ملی است، لذا جایگاه آن باید در تراز جمهوری اسلامی باشد، نه آنچه الان هست. یکی از نتایج نگاهی که قائل به این اهمیت ویژه نباشد همین می‌شود که متأسفانه اکثریت مطلق معلمان عزیز به ویژه در مقطع تحصیلی ابتدایی در امر قرآن ضعف دارند؛ هم در قرائت، هم درک مفاهیم و هم در تسلط بر روش‌های تعلیم و تعلم قرآن.

در نظام آموزشی اسلامی باید اصل، قرآن باشد و سایر دروس، فرع آن

این مدرس پیشکسوت کشور افزود: قرآن کریم در جمهوری اسلامی باید محور باشد. همه دروس از جمله دینی و عربی، فرع قرآن هستند، اما الآن برعکس است‌؛ مثلاً یکی از فروع عربی، درس قرآن است؛ یعنی محوریت با عربی است نه قرآن! ما باید عربی را برای قرآن یاد بگیریم نه اینکه آیات قرآن بشود شاهدِ مثال درس عربی! نسبت درس قرآن با درس دینی هم همین گونه است. در نظام آموزشی اسلامی، همه دروس حتی ریاضی، شیمی، زیست شناسی و امثال آن باید با محوریت قرآن عرضه شوند، در غیر این صورت، نظام درسی ما سکولار خواهد بود.

کسب علم برای رسیدن به حیات طیبه

سیف در بخش دیگری از این برنامه بیان کرد: نباید نظام آموزشی طوری طراحی شود که علم را برای علم فرا بگیریم نه برای حیات طیبه! حیات طیبه، زندگی خداپسندانه است که صدالبته وقتی خداپسندانه شد، خودپسندانه هم هست؛ قرآن فرموده: "إن أحسنتم أحسنتم لأنفسکم"، یا در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: "من عمل صالحاً فلنفسه". عمل ما وقتی خدایی شد، منافع آن به خودمان برمی گردد.

تربیت ١٠ میلیون حافظ، امری شدنی است

این استاد قرآن گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که ١٠ میلیون حافظ تربیت شود، اما متأسفانه خیلی از ما آن را جدی نگرفتیم! چرا؟ پس معنای رهبر که توصیه و امر او باید مورد اطاعت باشد چه می‌شود؟! بعضی دوستان می‌گویند این کار، شدنی نیست! ولی بنده که معلم هستم می گویم شدنی است، خوب هم شدنی است. کلام رهبرمان حکیمانه است، أفلم یدّبّروالقول؟ به نظرم ما هنوز قول رهبر عزیزمان را تلقی نکرده‌ایم. جهت تحقق این فرمایش حضرت آقا، قدم اول این است که آموزش حفظ را به دو بخش عمومی و تخصصی تقسیم کنیم. تربیت ١٠ میلیون حافظ، ناظر به آموزش عمومی است که آموزش و پرورش نقش اساسی در آن دارد. در آموزش عمومی، کیفیت امر تحفیظ، نسبی و مقدماتی است نه مسابقاتی. بنا نیست از آن توقع خروجی امثال استاد پرهیزکار را داشته باشیم.

سه ضلع اهداف آموزش قرآن

این پیشکسوت قرآنی، «قرائت»، «درک معنا» و «استفاده»، را سه ضلع اهداف آموزش قرآن معرفی نمود و تأکید کرد: منظور از استفاده، تعامل و داد و ستد با قرآن است که متأسفانه غالباً از آن محروم هستیم.

فعالیت‌های قرآنی نباید منحصر به مسابقات شود

محمدحسن موحدی از قاریان کشورمان و میهمان دیگر برنامه حیات طیبه گفت: در کشور ما معمولاً این گونه است که هر وقت به کسی مأموریت داده می‌شود تا کار فرهنگی و قرآنی انجام دهد، بلافاصله پیشنهاد برگزاری مسابقه قرآن را ارائه می‌کند. در اینکه مسابقه قرآن یک شور و هیجان موقت ایجاد می‌کند حرفی نیست، اما قطعاً یک کار ریشه‌ای و با تأثیرگذاری دائمی نیست. به همین علت کارکرد مسابقات قرآن، دو سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کم رنگ شده و در سال‌های اخیر مورد استقبال عموم مردم و حتی جامعه قرآنی قرار نمی‌گیرد. متأسفانه علی رغم تجربیاتی که کسب شده، کماکان اصرار بر این است که مسابقات با همان روش چهل سال پیش برگزار شود! به نظرم همه فعالیت‌های قرآنی منحصر به مسابقه نیست، مسابقه هم منحصر به شکل و قالب فعلی نیست. اقتضای روزگار ما این است که کرسی‌های آزاداندیشی تأسیس گردد و به سوالات و شبهات متعدد قرآنی و دینی مردم پاسخ داده شود.

بیعت با امام رضا (ع)

در پایان برنامه و پس از پخش صلوات خاصه امام رضا (ع) با اجرای گروه سیرة النبی از مشهد مقدس، سیف گفت: من اعتقاد دارم که زیارت امام رضا(ع) را باید با عینک قرآنی دید. من وقتی دستم به ضریح مطهر امام رضا می‌رسد، گویی دست بیعت با خود حضرت می‌دهم، لذا دستم می لرزد، این یک تعهد بزرگ بین امام و مأموم است.

پخش گزیده‌ای از برنامه قبلی با حضور استاد حمیدرضا مستفید، پخش کلیپ کوتاه تصویری در معرفی توفیقات قرآنی استاد سیف و پخش گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب با موضوع آثار انس و همنشینی با قرآن، از دیگر بخش‌های سومین برنامه حیات طیبه بود.