تصمیم فدراسیون جهانی در مورد مسابقات تکواندو نوجوانان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان طی روزهای ۲۳ تا ۲۷ مهرماه به میزبانی بلغارستان در شهر صوفیه برگزار خواهد شد اما فدراسیون جهانی تاکنون تصمیم قطعی برای برگزاری این مسابقات نگرفته است.

خبرنگار مهر در این خصوص در مکاتبه با حسین رفعتی دبیرکل فدراسیون جهانی در خصوص تصمیم WT برای این مسابقات سوال کرد که وی پاسخ داد، ماه آینده میلادی در مورد این مسابقات تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.

اما بر اساس آمار رسمی سازمان بهداشت جهانی از شیوع کرونا در بلغارستان، این کشور بواسطه تمهیدات جدی شرایط تقریباً مناسبی دارد و اغلب قعالیت های اجتماعی و ورزشی آغاز بکار کرده اند. حتی تمرینات تیم ملی تکواندو بلغارستان نیز از سر گرفته شده است. اما همچنان نگرانی‌ها از شیوع موج دوم کرونا پابرجاست.

برهمین اساس فدراسیون جهانی تردیدهایی در مسیر برگزاری این دوره از رقابتها خواهد داشت که در جلسه ویژه بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.