انتشار فراخوان چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فراخوان چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور که پاییز امسال توسط بنیاد سینمایی فارابی و با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران و شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد، در ۲ بخش «ایده» و «فیلم» منتشر شد.
این المپیاد ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۳۹۹ همزمان با سی و سومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان و با هدف کشف و معرفی استعدادهای هنری جوانان از طریق ایدهپردازی و یافتن ایدههای نو در سینمای کودکان و نوجوانان، افزایش حس امید نسبت به آینده در بین نوجوانان، ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت در تولید فیلم در حوزه تخصصی سینمای کودکان و نوجوانان و زمینهسازی برای گسترش فعالیت در حوزه سینمای کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.
چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران در ۲ بخش ایده (طرح اولیه فیلمنامه است که شخصیت اصلی و کشمکش اصلی آن تعریف شده باشد و دارای آغاز، میانه و پایان باشد) و فیلم کوتاه (فیلمهایی با زمان حداکثر ۵ دقیقه که بعد از سال ۱۳۹۷ تولید شده باشند) برگزار خواهد شد.
دبیرخانه المپیاد پیش از برگزاری، برای نوجوانانی که آثارشان به مرحله نهایی راه پیدا کرده است در دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران، کارگاههای رایگان «آشنایی با سینما» برگزار خواهد کرد.
در فراخوان المپیاد چهارم آمده است: شیوع جهانی کووید ۱۹ به یقین تأثیری چشمگیر بر رویدادها و جشنوارههای بینالمللی گذاشته و ما آرزو میکنیم تا در آیندهای نزدیک، شاهد بازگشت به روال عادی زندگی باشیم اما بنابر ضرورت و توصیههای ستاد بحران، برگزاری المپیاد با تصمیم دبیر المپیاد حضوری و یا آنلاین خواهد بود.
بنابراین فراخوان شرایط شرکت در المپیاد در ۲ بخش ایده و فیلم کوتاه به شرح ذیل است:
نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله (یعنی متولدین ۳۰ مرداد ۱۳۸۲ تا ۳۰ مرداد ۱۳۸۷) میتوانند در المپیاد فیلمسازی شرکت کنند.
در بخش ایده:
هر شرکتکننده میتواند حداکثر ۲ ایده (طرح) ارائه دهد.
ایده پذیرفتهشده بعد از انتخاب توسط هیات انتخاب به المپیاد راه یافته و زیر نظر اساتید در کارگاههای «تبدیل ایده به فیلمنامه» که در اصفهان تشکیل میشود به فیلمنامه تبدیل میشود.
طرحهایی که در کارگاههای «تبدیل ایده به فیلمنامه» مورد داوری قرار گرفته و پذیرفته میشوند با حمایت دبیرخانه المپیاد به مرحله تولید میرسند.
در بخش فیلم:
بخش ویژه چهارمین دوره: با توجه به امکان تولید انفرادی فیلمسازی با تکنیک استاپ موشن، بخش ویژه این دوره المپیاد به این تکنیک اختصاص مییابد.
فیلمها میتوانند در قالب داستانی، مستند یا پویانمایی باشند.
فیلمهای ساختهشده میتوانند توسط دوربین معمولی یا تلفن همراه تصویربرداری شده باشند.
فیلمهای تولیدشده حداکثر تا ۵ دقیقه باشد.
فیلمهای برگزیده در این المپیاد در جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان به نمایش در خواهند آمد.
به فیلمهای برگزیده در المپیاد جوایز و مدال المپیاد اهدا خواهد شد.
برگزیدگان بخش «ایده» و «فیلم» از طرف دبیرخانه المپیاد برای حضور در اردوی آموزشی استعدادها و جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان دعوت خواهند شد.
محورهای المپیاد چهارم به این شرح اعلام شده است:
نوجوان عزیز؛ میتوانی با ساخت فیلم یا نگارش ایدهات، به یکی از سوالات زیر پاسخی خلاقانه بدهی:
۱.آرزوی من در مورد آینده کشورم، شهرم یا خانوادهام چگونه خواهد بود؟
۲.کتابها و فیلمهای ماندگار، چه تجاربی برای من ایجاد کردهاند؟
۳.اینترنت، در زندگیام چه امکان یا مشکلی به وجود آورده است؟
۴.درسهای کرونا برای رسیدن به آینده بهتر چیست؟
متقاضیان میتوانند برای نام نویسی به سامانه festival.iycs.ir مراجعه و در بخش «چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان»، فرم نامنویسی را تکمیل کنند. حجم فایل بارگذاری شده در سایت میبایست بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ مگابایت باشد و فیلمسازانی که فیلم آنها به بخش مسابقه راه مییابد، میبایست حداکثر تا ۵ روز بعد از اعلام اسامی راهیافتگان، نسخه اصلی فیلم را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
«چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران» ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد و زمانبندی ثبتنام و ارسال آثار در ۲ بخش ایده و فیلم کوتاه به شرح ذیل خواهد بود:
بخش الف: ایده
آخرین مهلت ثبتنام در سایت و ارسال آثار: ۵ شهریورماه ۱۳۹۹
اعلام ایدههای پذیرفته شده: نیمه دوم شهریور
بخش ب: فیلم
آخرین مهلت ارسال فیلم: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
اعلام فیلمهای راهیافته به بخش مسابقه: نیمه دوم شهریور
نشانی دبیرخانه المپیاد: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه نوزدهم، پلاک ۲۰، کدپستی: ۱۵۱۷۸۷۳۸۱۱، دفتر امور جشنوارهها.
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفنهای ۸۶۰۸۴۸۱۶-۸۶۰۸۴۸۲۹ تماس حاصل بگیرید.
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