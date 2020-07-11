به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست ستاد گرامیداشت روز خبرنگار سال ۹۹ همراه با آئین تحول و تحویل اسناد، مدارک و مکان خانه مطبوعات و رسانه‌های استان با حضور معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی مدیران سابق و فعلی خانه و نیز تعدادی از اعضای هیئت مدیریه نو نبازرس خانه مطبوعات برگزار شد.

افشین تحفه گر در آئین تحول و تحویل اسناد، مدارک و مکان خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی که با حضور مدیران سابق و فعلی خانه و نیز تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره و بازرس خانه مطبوعات در مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) مشهد برگزار شد، با تقدیر از حسینعلی آریانی، مدیر سابق خانه مطبوعات و رسانه‌های استان به خاطر توفیقات توأم با صبر و تلاش اظهار کرد: هیئت‌مدیره جدید به سبب محدودیت‌ها و شرایط اقتصادی کشور و همچنین وجود بحران کرونا دوره سختی را پیش رو دارد و بسیاری از مطبوعات و رسانه‌ها دچار مشکل هستند.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: مجموعه هیئت‌مدیره خانه مطبوعات در دوره جدید با مشروعیت بالا توسط جامعه مخاطبان انتخاب شد و مشارکت ۸۱ درصدی اعضا در این انتخابات پرشور، وظیفه سنگینی را بر عهده اعضا گذاشته که باید این سرمایه اعتماد را قدر دانست.

تحفه گر با اشاره به همدلی و همگرایی موجود در مجموعه‌های رسانه‌ای استان در دوره اخیر گفت: مکان خانه مطبوعات برای همیشه در مجتمع امام رضا (ع) در بوستان ملت مستقر هست، اما باید تلاش کرد تا مکان متناسب بهتری در شأن خانه مطبوعات فراهم شود.

وی افزود: خانه مطبوعات باید خانه همه اصحاب رسانه باشد و چتر حمایتی آن شامل همه اعضا شود و می‌تواند تأثیرگذار و پرقدرت در عرصه‌های مختلف ظاهرشده و مطالبات اهالی رسانه و مردم را پیگیری کنند.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اولویت نخست این خانه در شرایط فعلی را پیش‌بینی مکان متناسب دانست و برای اعضای جدید هیئت‌مدیره آرزوی توفیق کرد.

محسن سمیع، رئیس اداره مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در این نشست با اشاره به فعالیت چشم‌گیر برخی مطبوعات در شهرستان‌های خراسان رضوی خواستار توجه بیشتر به ظرفیت شهرستان‌ها و نیز سرپرستی‌های روزنامه‌ها در خانه مطبوعات شد.

مدیر سابق خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی نیز در قسمتی از این نشست با اشاره به برخی مشکلات، از همراهی نکردن مسئولان ارشد استان در پیشبرد برنامه‌ها و امور خانه انتقاد کرد.

حسینعلی آریانی، فعالیت خانه مطبوعات و رسانه‌ها را مبتنی بر کار تیمی دانست و افزود: متأسفانه درآمدزایی مشخصی برای این تشکل صنفی پیش‌بینی‌نشده است که باید در این خصوص تمهید و تدبیری خاص اندیشید.

وی با بیان اینکه خسته راه نیستم، ادامه داد: حاضرم بیش‌ازپیش و بدون هیچ‌گونه چشمداشتی با حداکثر توان در خدمت خانه و اهداف صنفی ارزشمند آن باشم.

نایب رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: غربت ناخواسته در دوره قبل مدیریت خانه، قدری باعث رنجش خاطر مدیر سابق خانه شده بود که امیدوارم با توجه به تغییر رویکرد و وعده‌هایی که از سوی مسئولان و اعضا داده‌شده است و همچنین حضور حدود ۱۵۰ عضو جدید باانرژی و ظرفیت پویا به مجموعه، بتوانیم موفق باشیم.

غلامرضا بنی اسدی، مدیر فعلی خانه مطبوعات را فردی جامع‌الاطراف و موردقبول رسانه‌های مختلف و نمایندگی‌ها دانست و افزود: اگر مانعی پیش پای خانه ایجاد شود فقط این خانه مطبوعات نیست که زمین می‌خورد، بلکه کار اصحاب رسانه متوقف‌شده و همگی می‌دانیم با دستگیری، مشکلات حل می‌شود و مچ‌گیری هرگز چاره کار نیست؛ به‌خصوص اینکه رسانه همواره تکلیف دستگیری و چشم بودن را دارد.

مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: جایگاه خانه مطبوعات به‌عنوان مجموعه صنفی و ملجأ و مرجع اصحاب رسانه باید بازتعریف شده و نیز این خانه در دل‌های اصحاب قلم و رسانه و حتی آنان که هنوز عضو این تشکل نیستند جای اصلی خود را بیابد.

مجتبی محمودی با تقدیر از مشارکت و رأی بالای اعضا به هیئت‌مدیره جدید، آن را به‌منزله اعتماد آنان خواند و از تلاش‌های مجاهدانه حسینعلی آریانی مدیر سابق خانه و نیز اعضای پیشین هیئت‌مدیره تقدیر کرد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های خود در دوره جدید، کمیته‌های پیشنهادی برای مشارکت اعضا و نیز رفع مسائل رسانه‌ها، اظهار کرد: کمیته‌های حقوقی، آموزش و پژوهش، رفاهی و تفریحی، ورزش و جوانان، خانواده و بانوان، ظرفیت‌های اقتصادی و مالی، پیشکسوتان، شهرستان‌ها و نیز سرپرستی‌ها برای هم‌افزایی بیشتر با حضور اعضا، در خانه مطبوعات استان راه‌اندازی می‌شود.

مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی هم‌چنین از برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه‌های صنفی مبتنی بر رفع مسائل و دغدغه‌ها شامل بیمه، عضویت، مسکن و رسانه‌های اجتماعی اعم از خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی بومی فعال، در خانه مطبوعات و رسانه‌های استان خبر داد.

در این نشست همچنین مجتبی نوریان، محمدجواد رنجبر و محمد جمال رستم زاده، دیگر اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی، برنامه‌های پیشنهادی خود را برای برگزاری شایسته گرامیداشت ۱۷ مرداد روز خبرنگار ارائه کردند.