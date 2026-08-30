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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

باند ۵ نفره سارقان منزل در شهمیرزاد پیش از ارتکاب به سرقت دستگیر شدند

باند ۵ نفره سارقان منزل در شهمیرزاد پیش از ارتکاب به سرقت دستگیر شدند

مهدیشهر- فرمانده انتظامی مهدیشهر از شناسایی و دستگیری باند پنج‌نفره سارقان غیر بومی منزل، پیش از هرگونه اقدام مجرمانه خبر داد و گفت: در کارنامه متهمان سرقت منزل در استان گلستان وجود داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجلال حسینی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی مهدیشهر، اظهار کرد: مأموران انتظامی مهدیشهر با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، از ورود چند سارق سابقه‌دار به شهرستان با هدف ارتکاب جرایم از پیش تعیین شده مطلع شدند.

وی افزود: در پی اجرای طرح ویژه پلیس و گشت‌ زنی های هدفمند، باند پنج‌نفره سارقان غیر بومی منزل در شهمیرزاد شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر با اشاره به اینکه متهمان از شهرهای غربی کشور وارد شهرستان شده بودند، یادآور شد: سارقان در بازجویی‌های تخصصی به ۳ فقره سرقت منزل در استان گلستان اعتراف کردند.

حسینی خاطرنشان کرد: متهمان برای بررسی دقیق‌تر و شناسایی ابعاد دیگر پرونده، به همراه پرونده تشکیل شده در اختیار پلیس آگاهی استان گلستان قرار گرفتند.

کد مطلب 6932064

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