باند ۵ نفره سارقان منزل در شهمیرزاد پیش از ارتکاب به سرقت دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجلال حسینی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی مهدیشهر، اظهار کرد: مأموران انتظامی مهدیشهر با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، از ورود چند سارق سابقه‌دار به شهرستان با هدف ارتکاب جرایم از پیش تعیین شده مطلع شدند.

وی افزود: در پی اجرای طرح ویژه پلیس و گشت‌ زنی های هدفمند، باند پنج‌نفره سارقان غیر بومی منزل در شهمیرزاد شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر با اشاره به اینکه متهمان از شهرهای غربی کشور وارد شهرستان شده بودند، یادآور شد: سارقان در بازجویی‌های تخصصی به ۳ فقره سرقت منزل در استان گلستان اعتراف کردند.

حسینی خاطرنشان کرد: متهمان برای بررسی دقیق‌تر و شناسایی ابعاد دیگر پرونده، به همراه پرونده تشکیل شده در اختیار پلیس آگاهی استان گلستان قرار گرفتند.