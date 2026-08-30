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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

پیام وحدت‌بخش رهبر انقلاب ضامن حفظ کشور در برابر استکبار جهانی است

پیام وحدت‌بخش رهبر انقلاب ضامن حفظ کشور در برابر استکبار جهانی است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیام اخیر رهبر معظم انقلاب در امتداد همان ندای نبوی است که رعایت آن، کشور را در برابر دسیسه‌های استکبار جهانی حفظ خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) پیامی صادر کرد. متن کامل این پیام به شرح زیر است:

میلاد نورانی پیامبر اعظم محمد مصطفی (ص)، فرصتی است برای فهم دوباره عقلانیت توحیدی که در زندگی آن پیام‌آور خوبی‌ها ظهور داشت.

همو که به مقتضای آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ لَا یَضُرُّکُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ» انسان را به تفکر در خویشتن خویش دعوت نمود تا عظمت روح انسانی را دریابد و با ندای «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» سنگ بنای «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» را نصب کرد.

وحدت و انسجام در بستر تعالیم نوربخش معارف قرآنی و سنت نبوی برای گذر از موانع و رسیدن به قله‌های افتخار و عظمت واجب عقلی و شرعی است.

پیام اخیر رهبر معظم انقلاب نیز در امتداد همان ندای نبوی است که رعایت آن، کشور را در برابر دسیسه‌های استکبار جهانی حفظ خواهد کرد. ضمن قدردانی از بیانات ایشان از خداوند متعال می‌خواهیم به برکت این روز بزرگ دل‌های‌مان را چنان در مسیر محبت محمد و آل محمد(ص) قرار دهد که هیچ تندباد تفرقه‌ای نتواند ما را از هم بگسلد.

اللهم آمین.

کد مطلب 6932066
زهرا علیدادی

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