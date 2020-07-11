۲۲۳ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی قزوین واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا وارثی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های عضو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در اداره کار برگزار شد، اظهار کرد: با فعال شدن هشت پایگاه اورژانس اجتماعی در بهزیستی استان خدمات مشاوره‌ای، کارشناسی و مداخله‌ای برای بهبود و کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه می‌شود.

وی افزود: بیشترین مشکلات شناسایی شده در اورژانس‌های اجتماعی شامل اختلافات خانوادگی، نبود آشنایی با حقوق شهروندی، کودک و همسر آزاری، اقدام به خودکشی بوده که خدمات لازم داده شده است.

وارثی تصریح کرد: عمده ترین علت طلاق اعتیاد و خیانت و مسائل اخلاقی است که با مهارت آموزی و مشاوره‌های تخصصی و اتکا به آموزه‌های دینی می‌توان این آسیب‌ها را کم کرد.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین یادآور شد: ارائه بیش از ۱۵۰۰ مشاوره تخصصی به مراجعان حضوری و تلفنی از کارهای انجام شده است.

وی گفت: ۱۸ مرکز اقامتی میان مدت برای معتادان داریم که هشت هزار و ۳۳ نفر به این مراکز مراجعه و تحت درمان قرار گرفتند و در مراکز شبانه روزی هم ۴۲۲ نفر از خدمات این اداره کل بهره مند شده اند.

وارثی بیان کرد: در چهار مرکز گذری روزانه و مرکز «تی سی» هم خدمات درمانی و ترک اعتیاد داده می‌شود و حدود ۴۵ درصد مراجعان حدود یک سال دوره پاک شدن از اعتیاد را تجربه کردند.

کمک ۷.۵ میلیارد تومانی خیرین

وی اظهار داشت: در سال گذشته هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خدمات حمایتی توسط خیرین انجام شد.

وارثی افزود: در بخش مسکن تاکنون ۲۲۳ واحد به مددجویان واگذار شده و امسال ۴۸ واحد دیگر به معلولان و افراد تحت پوشش واگذار می‌شود.

وی اظهار داشت: ۱۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال به ۲۵۳ مددجو و متقاضی تحت پوشش پرداخت شده است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: در ۲۳ مرکز روزانه به صورت مستمر ۴۵۰ نفر در روز خدمات می‌گیرند و با شناسایی ۵۱۴۰ معلول جدید در حال حاضر ۲۸ هزار معلول تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.

وارثی افزود: ۱۱ هزار بیمه شده از بیمه خدمات درمانی و ۲۳ هزار معلول تحت پوشش مستمری قرار دارند.