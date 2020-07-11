تبعات ترس از ایمپلنت دندانی/مشکلات دندان مصنوعی

سلمان ابوالفضلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مقاومت ذهنی بر روی طرح درمان ایمپلنت بسیار زیاد است و بیماران ترجیح می دهند دندان نداشته باشند و یا دندان های سالم اطراف را تراش دهند تا از آن به عنوان پایه روکش استفاده کنند، ولی تن به ایمپلنت ندهند.

وی تصریح کرد: ترس از کاشت دندان تا حدی است که افراد با وجود آگاهی از عواقب بی دندانی نظیر تحلیل رفتن استخوان فک و کج شدن دندان های کناری باز هم ترجیح می دهند ایمپلنت نکنند و روش های پیچیده تر و حتی ناکارآمدتر را جایگزین کنند.

این متخصص جراحی لثه و ایمپلنت، اضافه کرد: در برخی از کشورهای پیشرفته، نداشتن دندان معلولیت محسوب می شود درحالی که ما همچنان با مقاوت ذهنی بیماران برای درمان مواجه هستیم و افراد به دلیل ترس از کاشت دندان، تمایل دارند مابقی عمر خود را بدون دندان سپری کنند.

وی با بیان اینکه دندان مصنوعی در ایران از کاشت دندان محبوب تر است، افزود: امکان تجمع پلاک و باکتری در اطراف دندان مصنوعی بسیار بیشتر از دندان ایمپلنت شده است، رعایت موارد بهداشتی در خصوص دندان ایمپلنتی بسیار ساده‌تر از روش‌های دیگر است، بنابراین احتمال پوسیدگی دندان و عفونت و التهاب لثه را به حداقل میزان ممکن می رساند.

ابوالفضلی ادامه داد: بیماران باید مطلع باشند که با گذاشتن دندان مصنوعی، تلفظ برخی از حروف مشکل می‌شود و ممکن است روی تکلم آنها نیز تاثیر گذار باشد، دندان مصنوعی حرکت می کند و رعایت بهداشت دهان و دندان در این شرایط سخت تر می شود در حالی که دندان ایمپلنتی کاملا به استخوان فک متصل و در آن ریشه دارد، بنابراین احتمال حرکت و تغییر حالت آن وجود ندارد.

وی افزود: افرادی که از جراحی و کاشت دندان هراس دارند می توانند از درمانگر خود بخواهند پس از بررسی شرایط لثه و فک در صورت امکان بلافاصله پس از کشیدن دندان، پایه تیتانیومی را جایگزین ریشه کنند تا نیازی به جراحی و بخیه مجدد نباشد، اگر هم از کشیدن دندان زمان زیادی گذشته است می توان از ایمپلنت های پایه کوتاه و فوق پایه کوتاه استفاده کرد تا روند درمان سریعتر و برش جراحی محدودتر شود.

ابوالفضلی خاطرنشان کرد: نداشتن دندان تنها موضوع زیبایی و طرح لبخند نیست، فردی که یک یا چند دندان خود را از دست داده در جویدن با مشکل روبرو است و همین امر هضم غذا را سخت، باعث فشار به معده و در دراز مدت مشکلات گوارشی را به همراه خواهد داشت، موضوعی که نباید از آن به سادگی گذشت.