به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قربانی خواننده‌ موسیقی ایرانی پس از تجربه‌ «السوئنو-El Sueño)» در ادامه‌ همکاری‌هایش با احسان مطوری آهنگساز در پروژه‌ بین‌المللی «صداها و پل‌ها»، قطعه‌ جدیدی با نام «نازنی‌نی (به زبان کشمیری نازنین من)» را خوانده است.

در کنار علیرضا قربانی، قیصر نیظامی خواننده‌ معروف کشمیری نیز اشعاری از ابراهیم مسکین را می‌خواند. اشعار فارسی این قطعه سروده‌ فریدون مشیری‌ است.

این اثر با همکاری نوازندگان بین‌المللی همچون مایک بلاک نوازنده‌ ویلن‌سل در گروه «سیلک رود»، رانی ملای نوازنده‌ عود از فلسطین و علی منتظری، حسام ناصری، میلاد محمدی و میثم مروستی (نوازندگان ایران) به‌ زودی در دسترس مخاطبان قرار می گیرد.

علیرضا قربانی چندی پیش هم برنده جایزه آکادمیای ۲۰۱۹ برای خوانندگی در قطعه «رؤیا» به آهنگسازی احسان مطوری شد. این قطعه با نام لاتین «ال‌سوینیو» از آلبوم «صداها و پل‌ها» برنده جایزه آکادمیا شده است.

قطعه «رؤیا» از بین ۱۵۰۰ قطعه در همین سبک و در تمام بخش‌های مدنظر از جمله آهنگسازی، تنظیم و آواز به عنوان بهترین اثر بخش موسیقی جهانی شناخته شد. این اثر پیش‌تر نیز در «Global Music Awards» موفق به کسب عنوان شده است.