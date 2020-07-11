منوچهر فیروزی مسئول پیگیری مشکلات چند ماه گذشته مدیران آموزشگاه‌های موسیقی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه‌ترین اقدامات انجام گرفته در حوزه مشکلات مالیاتی این صنف گفت: طبق برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل انجام گرفته بود، روز جمعه بیستم تیر ماه جلسه‌ای با مدیران مسئول آموزشگاه‌های موسیقی تهران جهت رفع موارد مالیاتی و پرسش و پاسخ با یکی از سرممیزان و همکاران وی به همت تعدادی از مدیران آموزشگاه‌های موسیقی و مدیرعامل خانه موسیقی در خانه هنرمندان ایران برگزار و تصمیماتی اتخاذ شد.

وی درباره اعم مطالب و نتیجه‌گیری‌های انجام شده در این جلسه بیان کرد: نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی و تغییرات، هماهنگی جهت برقراری جلسات با معاونت هنری توسط گروه پیگیری و مدیرعامل خانه موسیقی جهت رفع ابهامات و دریافت دستورالعمل برای مواردی از جمله متمرکز نمودن یک مرکز مالیاتی صرفاً جهت اهالی هنر به ویژه حوزه موسیقی، روشن کردن وضعیت پرداخت مالیات بر درآمد مدرسین، ایجاد مکانی جهت پر کردن اظهارنامه‌های مالیاتی و رفع موانع و مشکلات با اداره دارایی، کمک به همکارانی که دچار مشکلات یا جرائم مالیاتی شده‌اند از جمله مواردی بود که در این جلسه پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد.

فیروزی افزود: بر اساس تصمیمات انجام گرفته از اول مرداد ماه در خانه موسیقی شرایطی ایجاد خواهد شد که سرممیزان مالیاتی جهت پر کردن اظهارنامه، پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات مدیران آموزشگاه‌ها در آنجا حضور داشته باشند. این در حالی است که مدیرعامل خانه موسیقی نیز درباره بیمه، بیمه تکمیلی، وام‌های ضرر و زیان از بیماری کووید ۱۹ و وعده مسئولان پیرامون پرداخت خسارت‌های مالی نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداخت که امیدوارم تحقق یابد. به هر حال امیدوارم از این پس با یاری و هم دلی بیشتر و حرکت‌های جمعی موثر بیشتر کنار هم بوده و پیگیر مطالبات و منافع مشترک در این زمینه باشیم.