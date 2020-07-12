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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۹:۲۷

حجت الاسلام مصطفی صادقی:

کتاب «بررسی تاریخی تنصیص بر ۱۲ امام» منتشر می‌شود

کتاب «بررسی تاریخی تنصیص بر ۱۲ امام» منتشر می‌شود

یک عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از تدوین کتاب «بررسی تاریخی تنصیص بر ۱۲ امام» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی صادقی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اعلام این خبر اظهار کرد: در این اثر بررسی کردیم که آیا امامان برای مردم و شیعیان شناخته شده بودند؟ چون در تاریخ ائمه (ع) به لحاظ اینکه تقیه می‌کردند و ملاحظاتی که داشتند، جانشینان خودشان را به طور کامل نام می‌بردند یا خیر؟ و آیا به خاطر ملاحظاتی که در دوران حکام ظلم و دشمنان وجود داشت، نام ائمه (ع) و جانشینان خود را برملا نمی‌کردند؟

وی گفت: در مورد کلیات ائمه (ع) به تعبیر متواتر شیعه و سنی در مورد ۱۲ امام هیچ حرفی ندارند و تأیید می‌کنند ولی اینکه آیا همه شیعیان نصر بر ۱۲ امام یعنی نام همه امام را اطلاع داشته باشند، در این کتاب بررسی شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که کتاب «بررسی تاریخی تنصیص بر ۱۲ امام» در حدود ۲۰۰ صفحه کار شده است، خاطرنشان کرد: این اثر، در چند گفتار سه فصلی نگاشته شده که در فصل اول آن به مباحث کلامی پرداخته شده و فصل دوم در مورد روایات است و فصل سوم به بحث تاریخی اختصاص یافته که در تاریخ چه اتفاقاتی مرتبط با این موضوع افتاده است.

کد مطلب 4971151

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