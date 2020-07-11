فناوری شناسایی صورت پلیس آمریکا دوباره اشتباه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، برای دومین بار اشتباه فناوری شناسایی صورت در تشخیص مجرم به دستگیری یک فرد بی گناه منجر شده است.

طبق گزارش «دیترویت فری پرس»، پلیس شهر دیترویت مردی را به جرم نزدیک شدن به خودروی یک فرد، گرفتن موبایل او و پرتاب کردن آن دستگیر کرده بود. به گفته پلیس این عمل فرد به شکستن قاب و خسارت به نمایشگر دستگاه منجر شده بود.

فناوری شناسایی صورت پلیس دیترویت «مایکل الیور» را به عنوان مظنون احتمالی شناسایی کرد. قربانی نیز تصویر وی را از میان عکس های مختلف به عنوان فردی انتخاب کرد که به موبایلش صدمه زده است.

در نتیجه این روند در می ۲۰۱۹ میلادی الیور به جرم سرقت متهم شد. او اعلام کرد که مرتکب این جرم نشده و شواهد نیز از ادعای او پشتیبانی می کردند.

این درحالی بود که مجرمی که در ویدئو حین ارتکاب جرم ثبت شده، شباهتی به الیور نداشت. از سوی دیگر تاتویی روی بازوی الیور وجود دارد که در ویدئو موجود از سرقت روی بازوی مجرم دیده نمی شد.

هنگامیکه وکیل الیور تصاویر او را به قربانی و دستیار دادستان نشان داد، آنها نیز موافق بودند که الیور به اشتباه مجرم شناسایی شده است. در همین راستا قاضی این پرونده را مختومه اعلام کرد.

طبق اطلاعات موجود فناوری شناسایی صورت برای تشخیص الیور به عنوان مجرم، قبل از اجرای قوانین جدید، به کار گرفته شده است. در حال حاضر پلیس دیترویت فقط می تواند از این فناوری برای تحقیق درباره جنایات خشن استفاده کند.

البته این نخستین باری نیست که افسران پلیس این شهر پس از شناسایی اشتباه، فردی را دستگیری می کنند. سال گذشته در یک پرونده جنجالی پلیس این شهر رابرت ویلیامز را به مدت ۳۰ ساعت به اتهام ارتکاب جرمی بازداشت کرد که مرتکب نشده بود.

این موارد ۲ پرونده ای هستند که به دلیل اشتباه فناوری شناسایی صورت، فرد بی گناه دستگیر شده است. این در حالی است که الیور و ویلیامز هر دو رنگین پوست هستند و پژوهش های مختلف نشان داده فناوری مذکور دارای عناصر نژاد پرستانه است.