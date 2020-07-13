فرزاد اژدری تهیهکننده و کارگردان سینمای کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر همه پروژههایی که در دست داشتم، همچنان متوقف است و تا زمانی که شرایط مناسبی برای تولید آن فراهم نشود، همچنان متوقف خواهند ماند. کرونا و بیکاری جمع بسیاری از همکاران و دوستان سینمایی، باعث شده است که تنها تعداد محدودی از سینماگران شرایط تولید داشته باشند.
وی بیان کرد: البته این را باید گفت شرایطی که سینمای ایران در حال سپری کردن آن در حوزه تولید و اکران است، سبب شده است تا تمایل به سرمایهگذاری در سینمای ایران کم شود، در چنین شرایطی سینمای کودک و نوجوان در شرایط بدتری قرار دارد و تقریباً میتوان گفت کسی دیگر علاقهای به سرمایهگذاری در این فیلمها را ندارد.
این کارگردان توضیح داد: البته برخی از نهادهای دولتی علاقهمند به سینمای کودک و نوجوان هستند، اما به دلیل صف طولانی تولید که از قبل از شیوع کرونا در انتظار سرمایه بودند، ممکن است به این زودیها نوبت پروژههای جدید نشود.
وی تاکید کرد: به هر حال امیدوارم بتوانم سرمایهگذاری مناسب برای پروژههای خود پیدا کنم تا بعد برای دریافت پروانه ساخت اقدام کنم.
اژدری درباره سرنوشت سریال شبکه نمایش خانگی «ماه پیشونی و دیو» نیز گفت: برای آن کار هم به دنبال سرمایهگذار هستیم، این پروژه به دلیل سوژه متفاوت از فانتزی بیشتری نسبت به دیگر آثار من برخوردار است و به همین دلیل تمام تلاش خود را میکنیم تا بهترین شرایط را برای تولید این سریال فراهم کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره تولید فیلم در ژانرهای دیگر توضیح داد: اولین فیلمی که جلوی دوربین بردم یک اثر پلیسی بود که هیچ ربطی به سینمای کودک و نوجوان نداشت، در راستای تولید این فیلم، چند فیلمنامه بزرگسال نیز در دست دارم که در صورت جذب سرمایهگذار بتوانم آن را جلوی دوربین ببرم.
کارگردان فیلم «سلام بر فرشتگان» بیان کرد: سینمای ایران به سمت و سویی میرود که شاید برخی از کارها را نپذیرد و یا نپسندد و هم راستا با سلیقه مخاطب در حوزه تولید پیش میرود. هرچند فیلمهای طنز از فروش خوبی در سینماها برخوردار است اما استقبال مردم از فیلمهای اجتماعی نیز بسیار قابل توجه است.
وی تاکید کرد: تلاش میکنم تا خود را به سلیقه مخاطب نزدیک کنم و فیلمنامههای مختلفی را مینویسم تا بتوانم با ایجاد شرایط مناسب آن را جلوی دوربین ببرم. تاکید میکنم که در شرایط فعلی تولید فیلم چه در حوزه بزرگسال و چه در حوزه کودک و نوجوان سخت شده است.
اژدری در پایان گفت: امیدوارم برخلاف اتفاقاتی که در کشور رخ میدهد خودمان در سینما به هم رحم و کمک کنیم تا بتوانیم از این شرایط فاصله بگیریم.
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