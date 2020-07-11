۳ بیمار کرونایی در چهارمحال و بختیاری فوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در بیست و یکمین روز تیرماه سال ۹۹ عنوان کرد: ۱۹۲ نفر با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مراجعه داشته‌اند و ۳۱ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست پنج مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

وی بیان کرد: هم اکنون ۷۲ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان مورد مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۴۶ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.

وی گفت: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، با سه مورد فوتی جدید ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان، مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری به ۶۳ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: هم اکنون ۱۲ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان مورد مراقبت و درمان هستند.