لزوم ذخیره کود برای فصل سرما؛ کارگزاران اصفهان فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نژاداحمدی بر ضرورت اقدام بهموقع کارگزاران برای خرید و ذخیرهسازی کودهای شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی تأکید و اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل سرما و افزایش ناترازی انرژی و همچنین شرایط ناشی از تحریمها و محدودیتهای موجود در تأمین نهادههای کشاورزی، احتمال ایجاد محدودیت در فعالیت برخی واحدهای تولیدی و صنایع پتروشیمی وجود دارد.
وی ادامه داد: بر این اساس، سازمام خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از کارگزاران مجاز درخواست کرده است نسبت به تعیین تکلیف سهمیههای اختصاصیافته، خرید و ذخیرهسازی کودهای شیمیایی در مقطع کنونی اقدام کنند.
رئیس سازمان خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ابراز کرد: با توجه به شرایط موجود، امکان پیشبینی دقیق وضعیت تولید، عرضه و شرایط خرید کود در ماههای آینده وجود ندارد و تأمین بهموقع نهادهها میتواند نقش مهمی در جلوگیری از وقفه در روند توزیع کود مورد نیاز کشاورزان در فصل مصرف داشته باشد.
نژاداحمدی اضافه کرد: تمامی کارگزاران مجاز می بایست با برنامهریزی و پیشبینی نیاز کشاورزان منطقه تحت پوشش خود، فرصت موجود برای خرید و ذخیرهسازی کود را از دست نداده و نسبت به جذب سریع سهمیههای اختصاصیافته اقدام کنند.
وی افزود: تأمین و ذخیرهسازی بهموقع کودهای شیمیایی، علاوه بر کمک به استمرار زنجیره تأمین نهادههای کشاورزی، زمینه آمادگی شبکه توزیع برای پاسخگویی به نیاز کشاورزان در فصل کشت را فراهم میکند.
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