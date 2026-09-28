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۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۸

لزوم ذخیره کود برای فصل سرما؛ کارگزاران اصفهان فراخوانده شدند

لزوم ذخیره کود برای فصل سرما؛ کارگزاران اصفهان فراخوانده شدند

اصفهان- رئیس سازمان خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان بر ضرورت اقدام به‌موقع کارگزاران برای خرید و ذخیره‌سازی کودهای شیمیایی با آغاز فصل سرما، ناترازی انرژی و شرایط ناشی از تحریم‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نژاداحمدی بر ضرورت اقدام به‌موقع کارگزاران برای خرید و ذخیره‌سازی کودهای شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی تأکید و اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل سرما و افزایش ناترازی انرژی و همچنین شرایط ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود در تأمین نهاده‌های کشاورزی، احتمال ایجاد محدودیت در فعالیت برخی واحدهای تولیدی و صنایع پتروشیمی وجود دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس، سازمام خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از کارگزاران مجاز درخواست کرده است نسبت به تعیین تکلیف سهمیه‌های اختصاص‌یافته، خرید و ذخیره‌سازی کودهای شیمیایی در مقطع کنونی اقدام کنند.

رئیس سازمان خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ابراز کرد: با توجه به شرایط موجود، امکان پیش‌بینی دقیق وضعیت تولید، عرضه و شرایط خرید کود در ماه‌های آینده وجود ندارد و تأمین به‌موقع نهاده‌ها می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از وقفه در روند توزیع کود مورد نیاز کشاورزان در فصل مصرف داشته باشد.

نژاداحمدی اضافه کرد: تمامی کارگزاران مجاز می بایست با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی نیاز کشاورزان منطقه تحت پوشش خود، فرصت موجود برای خرید و ذخیره‌سازی کود را از دست نداده و نسبت به جذب سریع سهمیه‌های اختصاص‌یافته اقدام کنند.

وی افزود: تأمین و ذخیره‌سازی به‌موقع کودهای شیمیایی، علاوه بر کمک به استمرار زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی، زمینه آمادگی شبکه توزیع برای پاسخگویی به نیاز کشاورزان در فصل کشت را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6960933

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