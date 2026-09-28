۲ کشته و ۴ مصدوم در تصادف محور زابل - نهبندان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بارانی‌پور، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل، اظهار کرد: این حادثه ساعت ۵:۰۹ صبح امروز دوشنبه ۶ مهرماه در محور زابل - نهبندان، حدود ۲۰ کیلومتر بعد از میل نادر به سمت بندان رخ داد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل افزود: در این حادثه یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه وانت با یکدیگر برخورد کردند که در مجموع ۶ نفر دچار حادثه شدند.

وی ادامه داد: پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند، اما متأسفانه ۲ نفر از حادثه‌دیدگان پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده بودند.

بارانی‌پور گفت: چهار مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی، توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) زابل منتقل شدند.