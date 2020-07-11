انتقال آب شاهرود والموت رودنیاز ۲۰ سال آینده قزوین راتامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله سیاهکلی روز شنبه در جلسه بررسی مشکلات آب و برق استان که در شرکت آب منطقه‌ای قزوین برگزار شد اظهار داشت: خوشبختانه مجمع نمایندگان استان در خصوص مشکلات استان بویژه بحران آب و تأمین انرژِی نظر مشترک و واحدی دارند و همه آماده ایم تا پیگیر مشکلات در تهران باشیم.



سیاهکلی گفت: نمایندگان استان از تجربه و نگاه کارشناسی کافی برخوردارند و مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از ظرفیت نمایندگان برای تسریع در امور استفاده کنند تا به نتیجه برسیم.

برداشت آب از شاهرود جدی گرفته شود

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان قزوین در حوزه آب و انرژی گفت: آب شاهرود سالهاست بدون استفاده در استان به استان‌های دیگر می‌رود و ما از بی آبی در شرایط بحرانی هستیم و این که آب الموت از یک منطقه پر آب به یک حوضه پر آب دیگر می‌رود و ما نتوانسته ایم نیازهای خود را جبران کنیم نشان می‌دهد تدبیر و عزم جدی را در این زمینه نداشته ایم.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین اظهار داشت: آب زیادی در استان داریم که بدون استفاده خارج می‌شود و به استانی پر آب می‌رود و ما زمین‌های تشنه زیادی داریم که می‌تواند با همین آب زیر کشت رفته و غذای مردم را تأمین کند.

وی گفت: پسندیده نیست مصرف آب استان فقط از آب‌های زیرزمینی باشد و از ظرفیت آب‌های سطحی بی بهره باشیم لذا باید با مدیریت منطقی در منابع آبی بتوانیم بیشترین بهره را داشته باشیم.

سیاهکلی اظهار داشت: به نظر می‌رسد مدیران استان فقط برای ما فوق کار می‌کنند و می‌خواهند رئیس بالادستی را راضی نگهدارند به همین دلیل ریسک نمی‌کنند و رضایت مردم در اولویت بعدی است که این رویکرد ایراد دارد.

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید بپذیریم که در سال‌های گذشته به دلیل بی توجهی به منابع آبی در شاهرود و الموت رود این منابع وارد دریا شده و ما بی بهره مانده ایم اما امروز دیگر نمی‌توانیم از این ظرفیت غفلت کنیم.

بستن چاه‌های غیر مجاز در همه استان‌ها جدی گرفته شود

سیاهکلی گفت: امروز بستن چاه‌های غیرمجاز در استان با جدیت انجام شده و توانسته به کنترل آب‌های زیرزمینی و افزایش سطح آن کمک کند که جای تقدیر دارد اما در استان‌های همسایه این موضوع جدی نیست و در همین شهر ابهر بیش از ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز داریم که بی توجهی به آن موجب آسیب زدن به آب‌های زیرزمینی قزوین شده است.

وی اظهار داشت: آب شاهرود و الموت رود بهترین ظرفیت منابع آبی استان است که به استان‌های دیگر می‌رود و ما از بی آبی و کم آبی در رنج هستیم و دشت می سوزد و آب کم است.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بستن چاه‌های غیر مجاز باید در حوضه و منطقه جدی گرفته شود تا سطح آب‌های زیرزمینی کاهش نیابد و سایر مناطق دچار چالش نشوند لذا در اجرای این طرح‌ها باید تقارن و هماهنگی باشد.

وی اظهار داشت: تاکید جدی داریم آب مورد نیاز کشاورزی استان در همه مناطق را تأمین کنیم و این کار تنها با عزم جدی مسئولان و هماهنگی در امور محقق می‌شود.

سیاهکلی اضافه کرد: ناحیه شهری مهرگان نیازمند پست ۶۳ کیلو وات است که برای تأمین آن باید برنامه ریزی شود.

وی گفت: به طور میانگین ۱۴ درصد بودجه کشور به صورت استانی و ۸۶ درصد ملی است و اگر مدیران نتوانند بودجه ملی بگیرند مشکل داریم و کارها جلو نمی‌رود.

سیاهکلی اظهار داشت: ارزیابی مدیران باید بر اساس جذب اعتبارات ملی باشد و تا ۸ برابر بودجه استانی را باید از وزارتخانه و اعتبارات ملی بگیرند تا کارها شتاب گیرد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ساخت نیروگاههای کوچک، توسعه نیروگاههای تجدید پذیر در بخش باد و خورشید، برنامه ریزی برای صادرات گاز از دیگر مواردی است که باید با جدیت توسط مدیران استانی پیگیری شود.

ادارات آب و برق در استان قزوین مستقل شود

وی داشتن ادارات مستقل آب و برق را ضروری دانست و اظهار داشت: قزوین با ظرفیت‌های خوبی که دارد باید در بخش آب و برق دارای ادارات مستقل باشد و در استان تصمیم گیری کنیم.

سیاهکلی اضافه کرد: در قزوین با بیش از ۸۰ سال سابقه احداث راه آهن هنوز اداره مستقل نداریم اما گیلان در یک سال اخیر با احداث راه آهن قزوین به رشت دارای ایستگاه مستقل شده و این بی عدالتی جای تأمل دارد.

انتقال آب سد طالقان به آبیک امسال تسریع شود

سیاهکلی با اشاره به اهمیت تأمین آب شرب مردم آبیک و تسریع در پروژه انتقال آب سد طالقان هم گفت: قرار شد ۵۰ میلیارد تومان از وزارتخانه و ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تنش آبی و ۸ میلیارد تومان از شرکت آب منطقه‌ای به اجرای پروژه تزریق شود تا بتوانیم امسال دغدغه آب شرب شهر آبیک را برطرف کنیم.

وی بیان کرد: مردم شهرستان آبیک از نداشتن آب و هوای سالم سالهاست در رنج هستند و رسالت ما و مدیران تسریع در اجرای این پروژه است و ما نیز تلاش می‌کنیم در اختصاص اعتبارات وزارتخانه با پیگیری امور در مجلس مشارکت داشته باشیم تا مطالبات مردم پاسخ داده شود.

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: در برخی تعاریف که مدیران ارائه می‌کنند باید به یک تعریف واحد برسیم و سیاسی بازی نشود برای نمونه به کار بردن اصطلاح آب استاندارد با گوارا فرق دارد و یا عنوان فرصت شغلی با شغل تفاوت دارد اما مدیران با این کلمات بازی می‌کنند و مفهوم درستی از آن برای مردم متصور نیست و باید این رویکرد تغییر کند و با مردم شفاف صحبت کنیم.