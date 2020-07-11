راهکارهایی ساده و بسیار کم هزینه برای مقابله با صداهای مزاحم

به گزارش خبرگزاری مهر، صدای آزار دهنده ترافیک و یا بازی کودکان در خارج از خانه و یا حتی صدای همسایه کناری یا طبقه بالایی شما، موارد اندکی از انواع سروصداهای مزاحم هستند که روزمره با آنها سروکار داریم. اما آیا انسان‌ها با توجه به مشغله کنونی توان تحمل این صداهای مزاحم را دارند؟

تا کنون چه کارهای برای از بین بردن این صداها انجام داده‌اید؟ اگر راهکارهای شما با هزینه اندک اثربخش بوده است که شما در این راه موفق بوده‌اید.

اما اگر به دنبال فوم عایق صدا هستید، با شرکت آرام گستر پارس همراه باشید تا با راهکارهایی ساده و بسیار کم هزینه در مقابل صداهای مزاحم پیروز شویم.

مقابله با صدا های مزاحم

در ابتدای نوشته تعدادی از موارد که در دسته صداهای مزاحم قرار می‌گیرند را نام بردیم. حال می‌خواهیم به راه‌های مقابله با این موارد اشاره کنیم.

رفع منبع صدا

برای مقابله با صداهای مزاحم باید ابتدا به منبع صدا دقت کنیم. زیرا در صورتی که بتوانیم منبع صدا را از بین ببریم دیگر نیازی به استفاده از راه‌های بعدی نیست. به طور مثال اگر می‌توانید همسایه خود را قانع کنید که فرزندان خود را برای بازی به پارک ببرد و یا حیوان خود را در جای دیگری نگه دارد، دیگر نیازی به صرف هزینه و زمان برای مقابله با اصوات مزاحم ندارید.

تقویت خانه برای مقابله با صدا

حال اگر منبع صداهای مزاحم را نتوان از بین برد، چه باید کرد؟ به طور مثال مگر می‌شود صدای بوق ماشین‌ها در ترافیک و یا سروصدای بچه‌ها در پارک را از بین برد؟ برای حل این نوع مشکلات باید به تقویت منزل خود در مقابله با اینگونه صداهای مزاحم بپردازیم.

در این حالت نیز ابتدا باید منبع صوت مزاحم را شناسایی کنیم و سپس مسیر عبور آنکه باعث می‌شود به گوش ما برسد و باعث آزار و اذیت شود را پیدا کنیم. امکان دارد صدا از ماشین‌های داخل خیابان باشد و از طریق پنجره‌ها وارد شود. یا ممکن است صدا از طریق بازی بچه‌ها در راه پله‌ها باشد و از طریق درب منتقل شود. همچنین این امکان وجود دارد منبع صدای مزاحم همسایه کناری شما باشد و این صداها از طریق دیوار مشترک انتقال پیدا کنند.

بعد از پیدا کردن منبع صدا و مسیر عبور آن، حال باید دنبال راهکار مناسب برای مقابله با صدا و به طور دقیق‌تر افزایش توان محل عبور صدا با تقویت آن محل باشید. در ادامه دقیق‌تر به مناسب سازی هر کدام از نقاط محتمل برای عبور صدا می‌پردازیم.

عایق صوتی ساختمان

پنجره‌ها:

معمولاً از مستعد ترین نقاط برای عبور صدا پنجره‌ها می‌باشند. در بسیاری از خانه‌های قدیمی و یا حتی امروزی از پنجره‌های مناسب استفاده نمی‌شود. اگر قصد ساخت خانه دارید حتماً از پنجره‌های عایق صوتی استفاده کنید. همچنین اگر قصد رفع کامل و دائمی عبور صدا از پنجره را دارید پنجره‌های خود را به این پنجره‌های ضد صدا تغییر دهید.

اما اگر نمی‌خواهید پنجره خود را عوض کنید، راه ساده‌تر استفاده از برچسب‌های ضد صدا بر روی سطح پنجره است. برای عایق صوتی کردن کردن پنجره هر کاری مانند آویزان کردن پرده، پتو و پارچه که بتواند پنجره را ضخیم‌تر کند، مناسب است.

درب:

در این مورد نیز اگر درب ورودی منزل شما سبک، تو خالی می‌باشد و صدا به راحتی از آن عبور می‌کند، راه اساسی استفاده از عایق صوتی درب می‌باشد. اما اگر تمایل به این موضوع ندارید می‌توانید ابتدا اگر درب شما دارای خلل و سوراخ می‌باشد آن را پوشش دهید. و در ادامه با آویزان کردن پارچه ضخیم آن را مقاوم‌تر کنید.

دیوار مشترک:

اگر مشکل از دیوار شما باشد و بخواهید آن را مناسب سازی کنید، احتمالاً باید هزینه‌ی بیشتری نسبت به تقویت پنجره و درب خود پرداخت کنید. برای تقویت دیوارهای خود می‌توانید از انواع عایق‌های صوتی مخصوصاً عایق صوتی شانه تخم مرغی که در ادامه در مورد آنها صحبت خواهیم کرد استفاده کنید.

اما اگر نخواهید از عایق صوتی دیوار استفاده کنید می‌توانید از رنگ‌های ضد صدا، کاغذ دیواری و یا هر موضوعی که دیوار شما را ضخیم‌تر کند استفاده کنید. یک راهکار دیگر استفاده از کمد و یا کتابخانه در راستای دیوار مشترک می‌باشد. اما در مرحله آخر نیز استفاده از تابلوها و دیگر وسایل آویزان کردنی به دیوار می‌تواند مقدار اندکی صدا را کاهش دهد.

حال که مکان‌های مستعد عبور صدا را معرفی کردیم و برای هر کدام نیز راهکارهایی را بیان کردیم. می‌خواهیم همانطور که گفته شد به بررسی یکی از معروف ترین انواع عایق‌های صدا یعنی عایق صوتی شانه تخم مرغی بپردازیم.

ویژگی عایق شانه تخم مرغی

جذب بالای سروصدا: ضریب جذب صوت در این پنل ها ۰.۷ می‌باشد و تا حد زیادی شما را از صداهای مزاحم در امان نگه می‌دارد.

نصب آسان: این فوم های عایق صوتی به راحتی بر روی سطوح چسبیده می‌شوند و خود می‌توانند به عنوان یک پوشش باشند. این کار می‌تواند با استفاده از چسب مسلح نخ دار که در پشت این پنل ها وجود دارد انجام شود.

برش آسان: پنل‌های شانه تخم مرغی به آسانی با استفاده از چاقو، کاتر و یا تیغ برش می‌خورند و می‌توانید در اندازه و شکل‌های دلخواه از آنها استفاده کنید. سبک و انعطاف پذیر بودن این عایق‌ها نیز به گستردگی کاربرد آنها کمک می‌کند.

قابلیت زیرکار رفتن: بر روی این عایق‌ها می‌توان از دیگر موارد برای پوشاندن استفاده کرد. مانند: گچ، رنگ‌های روغنی، کاغذ دیواری و...

کاربرد پنل‌های شانه تخم مرغی

عایق شانه تخم مرغی برای کنترل و کاهش صدای داخل و همچنین برای از بین بردن نویزها و امواج مزاحم بیرون به کار می‌روند و در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

· استودیوهای ضبط صدا و موسیقی

· سالن‌های کنفرانس و همایش

· سالن‌های سینما و تئاتر

· کابین و اتاق آسانسور

· دیوار مشترک واحدهای مسکونی و اداری

این نوع عایق‌ها به فراوان و در سطح گسترده در استودیوهای موسیقی و ضبط صدا استفاده می‌شوند. از دلایل این کار می‌توان به جلوگیری از خروج صدای بلند سازها و خواننده به بیرون از اتاق موسیقی و همچنین مقابله با صداهای بیرون که بر روی صدای ضبط شده تأثیر می‌گذارند می‌توان اشاره کرد. ضمناً این کار باعث بهبود کیفیت صدای ضبط شده می‌شود.

سوال: همسایه طبقه‌ی بالا صدای زیادی دارد، برای از بین رفتن این صدا اگر سقف خانه را عایق صدا کنیم، این صداها از بین می‌روند؟

در ابتدا باید بگوییم بحث صدا از کوبش جداست. به طور مثال صداهای مزاحمی مانند بلند حرف زدن همسایه‌ها، صدای حیوانات آنها و تمرین موسیقی در دسته اصوات مزاحم قرار می‌گیرند. اما موضوع دیگری بحث کوبش است مانند: دویدن و بالا پایین پریدن. در مورد صدا اگر فوم عایق صدا در سقف نصب شود می‌توان تا حد مناسبی جلوی صدا را گرفت. برای این کار با توجه به ضخامت میانگین عایق‌ها تقریباً ۶ سانتی متر از ارتفاع سقف کم خواهد شد. اما مورد بعدی در مورد کوبش است، با این کار کوبش از بین نخواهد رفت زیرا باید این پنل‌های عایق‌های صوتی در زیر محل کوبش یعنی کف همسایه طبقه بالای شما نصب شوند تا از شدت آنها کاسته شود.