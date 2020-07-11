به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِی‌بی‌سی نیوز، فرماندار اوکیناوا واقع در جنوب ژاپن امروز شنبه از ابتلای ده‌ها تفنگدار نیروی دریایی آمریکا در دو پایگاه نظامی تروریست های آمریکائی مستقر در این جزیره خبر داد.

«دنی تاماکی» (Denny Tamaki) فرماندار جزیره اوکیناوا در این خصوص تأکید کرد که تنها می تواند اعلام کند که «چند ده» تفنگدار نیروی دریایی آمریکا به این مبتلا شده اند؛ زیرا به دلایل امنیتی نمی تواند از تعداد دقیق مبتلایان آمریکائی به این ویروس خبر دهد.

بر اساس اعلام آسوشیتدپرس، رسانه های محلی ژاپن در این خصوص فاش کردند: تعداد تفنگداران نیروی دریایی آمریکا که به این ویروس مبتلا شده اند، به ۶۰ نفر رسیده است.

این در حالیست که وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» تا کنون از رسانه ای کردن آمار دقیق تروریست های آمریکائی مبتلا به این ویروس خودداری کرده است.