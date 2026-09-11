به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام آرمند در خطبه‌های نماز جمعه قصرشیرین با اشاره به تحولات اخیر جنگ و حملات ایران به مواضع و شناورهای آمریکایی، اظهار کرد: در جریان این حملات، یک ناوشکن موشکی و یک ناو هواپیمابر آمریکایی هدف قرار گرفته‌اند و این اقدامات می‌تواند در داخل آمریکا بحث‌ها و چالش‌هایی درباره ادامه جنگ ایجاد کند.

وی با اشاره به تحلیل منتشرشده در روزنامه نیویورک‌تایمز درباره افزایش اعتمادبه‌نفس ایران پس از ۶ ماه جنگ، افزود: بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه اکونومیست و یوگاو، ۵۷ درصد آمریکایی‌ها جنگ با ایران را تصمیمی اشتباه می‌دانند، در حالی که تنها ۲۵ درصد آن را تصمیمی درست ارزیابی کرده‌اند.

اشاره امام جمعه قصرشیرین به «شگفتانه‌های» ایران برای آمریکا

خطیب جمعه قصرشیرین در ادامه با اشاره به آنچه شگفتانه‌های ایران برای آمریکا در جریان جنگ عنوان کرد، گفت: در این مدت هواپیماهای جنگی و اطلاعاتی، بالگردها و پهپادهای آمریکایی هدف قرار گرفته‌اند و برخی پایگاه‌های نظامی این کشور نیز مورد حمله قرار گرفته است.

آرمند همچنین با اشاره به آنچه شکار یک زیرسطحی هوشمند آمریکایی در تنگه هرمز عنوان کرد، اظهار داشت: زیرسطحی «Dive-LD» آمریکا توسط نیروی دریایی سپاه شکار و به غنیمت گرفته شده است.

وی افزود: به غنیمت گرفتن این تجهیز می‌تواند زمینه بررسی فنی و مهندسی معکوس آن را فراهم کند و از این منظر، اقدامی مهم در حوزه توانمندی‌های دفاعی محسوب می‌شود.

امام جمعه قصرشیرین این اقدام را غافلگیری تازه‌ای برای ارتش و دولت آمریکا دانست و تصریح کرد: در مجموعه اتفاقاتی که ایران برای آمریکا رقم زده است، تنها شکار ناوهای جنگی پنتاگون باقی مانده و با توجه به ضربه‌هایی که اخیراً به شناورهای آمریکایی وارد شده، چنین اتفاقی دور از انتظار نیست.