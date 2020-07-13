ماسک باز هم در قم کمیاب شد/ ابلاغ دستورالعملی که زیرساخت ندارد

خبرگزاری مهر - گروه استانها- هیفاء پردل: در اواخر فروردین ماه کشور به طور جدی با بحران کرونا درگیر میشود، همه بیمارستانهای کشور و کادر درمانی به حالت آمادهباش درآمده و آمار مبتلایان و فوتیها هم سرسام آور بالا میرود؛ کم کم در فروردین ماه با همکاری مردم، گروههای جهادی و کادر درمانی قم، میزان ابتلاء و مرگ و میر کمتر میشود تا جایی که در خرداد ماه تنها یک بیمارستان قم درگیر بستری بیماران کرونایی میشود؛ ستاد ملی مقابله با کرونا هم اقدام به برداشتن پلکانی محدودیتها کرده و بازگشاییها آغاز میشود.
اما بازگشاییها و رفع محدودیت این تصور را در بین مردم ایجاد کرد که ویروس تاجدار برای همیشه شال و کلاه کرده و از کشور رفته و وضعیت به حالت عادی بازگشته؛ خیابانها شلوغ و شلوغ تر میشود، عروسیها و مراسم تولد و دورهمیهای خانوادگی هم شروع شد و از همه مهمتر با یکی دو روز تعطیلی در اواسط خرداد ماه آمار سفرهای بین استانی بشدت بالا رفت و نتیجه این شد که دوباره اوضاع به شرایط اواسط اسفندماه برمی گردد تا جایی که برخی استانهای کشور که آمار مرگ و میر در آنها بسیار اندک گزارش میشد با بحران روبرو میشوند.
بازگشت پرقدرت ویروس تاجدار
حالا در یک ۲۴ ساعت آمار فوتیهای کشور ۲۰۰ نفر شده؛ دیگر ماسک و فاصله گذاری اجتماعی هم برای مردم کم رنگ شد، ستاد مقابله با کرونا هم ماسک زدن اجباری را به عنوان مصوبههای مهم خود در همه استانها اعلام میکند؛ استان قم هم که مدتی بود از وضعیت هشدار خارج شده باز با هشدار مواجه شده است. مسئولان بهداشتی و درمانی از قرمز شدن وضعیت قم ابراز نگرانی میکنند و از مردم میخواهند در مکانهای عمومی ماسک زده و دستورالعملهای بهداشتی را رعایت و از هرگونه اجتماع غیر ضروری پرهیز کنند.
سیامک محبی، رئیس مرکز بهداشت استان قم چند روز قبل در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا از ۵۶ هزار بازرسی از اوایل فروردین تا تیرماه سال جاری خبر میدهد و عنوان میکند: با وجود این همه بازرسیهای شبانه روزی و تلاش مضاعف بازرسان، وضعیت مطلوبی در استان نداریم در حالی که بازرسان مرکز بهداشت دیگر با فرسودگی روبرو هستند
وی ادامه میدهد: دوره ۵۰ روزه ثبات، کاهش و تثبیت بیماری داشتیم، ولی در چند هفته اخیر شاهد روند افزایشی بودیم، اگر این روند ادامه یابد، در چند هفته آینده تعداد بیماران بستری و فوتیها بیشتر خواهد شد.
حالا دولت برای جلوگیری از شیوع بیشتر، مردم را ملزم به استفاده از ماسک کرده، تا قبل از اینکه مصوبه الزام به استفاده از ماسک اجرایی شود، ماسک در داروخانهها به میزان کافی عرضه میشد؛ حالا که استفاده از ماسک اجباری شده طبق بررسیهای میدانی، با کمبود ماسک روبرو هستیم و تا اسم ماسک را میآوریم، جمله «ماسک نداریم» میشنویم که ما را یاد شرایط بحرانی اوایل شیوع کرونا و کمبود ماسک در کشور میاندازد.
ماسک دوباره از داروخانهها پر کشید
یک شهروند قمی با گلایه از نبودن ماسک میگوید: در شرایطی که ماسک زدن اجباری شده و مردم به استفاده از ماسک اقبال نشان دادهاند به هر داروخانه سر میزنیم با جمله «ماسک نداریم» روبرو میشویم در حالی که تا چند روز پیش هر فردی میتوانست بدون محدودیت چند بسته ماسک تهیه کند.
جوان دیگر قمی که عجله هم داشت با نگرانی میگوید: قیمت پدهای بهداشتی در هر داروخانه متفاوت است؛ وقتی دولت ابلاغ میکند «دریافت هرگونه خدمت در ادارات و غیره با زدن ماسک امکان پذیر است» باید ادارات را هم برای اجرای این دستورالعمل ملزم کند، این در حالی است که کارمندان ادارات دستورالعمل بهداشتی را رعایت نمیکنند پس چگونه از شهروندان انتظار داریم این شیوه نامهها را رعایت کنند.
به سراغ یک دفتر پیشخوان در هسته مرکزی شهر قم میرویم، شلوغی و تراکم جمعیت بالایی را میبینیم که تعداد محدودی از مردم ماسک زدهاند، قسمت ارائه خدمات برای بیمه سلامت و خدمات همراه اول شلوغترین قسمت این پیشخوان است، باب گفتوگو را با یک شهروند سالخورده که برای تمدید دفترچه خود به این دفتر مراجعه کرده باز میکنم و از او دلیل ماسک نزدنش را میپرسم که میگوید: تصور نمیکردم در این دفتر با شلوغی و تراکم جمعیت روبرو شوم، من بیماری قلبی دارم و میدانم که حضور من در این اجتماعات آن هم بدون ماسک خطرناک است اما نتوانستم ماسک تهیه کنم.
از متصدی امور خدمات بیمه سلامت میپرسم که با توجه به شلوغی در این باجه چرا تنها شما به ارائه خدمت فعالیت دارید؟ میگوید: نیروی انسانی کمی داریم و با توجه به تراکم جمعیت بالا در این باجه ناچارم به تنهایی امور خدماتی بیمه سلامت را ارائه میدهم.
این خانم میگوید: بعضی مواقع به قدری صفها طولانی میشود که دیگر مردم فاصله اجتماعی را هم رعایت نمیکنند.
می پرسم چرا مردم به زدم را ماسک ملزم نمیکنید، متصدی امور بیمه سلامت این دفتر میگوید: دست نوشتهای در بیرون دفتر پشت شیشه زدیم که ارائه خدمات در کنار زدن ماسک امکان پذیر است و «از ارائه خدمت بدون ماسک معذوریم» ولی باز کسی رعایت نمیکند وقتی آنها را به زدن ماسک توصیه میکنیم میگویند: شما باید ماسک را برای مشتریان خود فراهم کنید.
بر اساس گفتههای مسئولان ۱۳ واحد صنعتی در زمینه تولید ماسک در قم فعالیت دارند و میتوانند ۱۸۰ هزار ماسک برای کل استان تولید کنند ولی چرا داروخانههای استان با کمبود ماسک روبرو هستند؟ آیا واحدهای تولیدی مشکل تأمین مواد اولیه دارند یا توزیع ماسک با چالش روبرو است؟
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