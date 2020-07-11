سعید مسیگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از شکست سنگین شاهین شهرداری بوشهر در مقابل ذوب‌آهن اصفهان، مهرداد کریمیان سرمربی تیم شاهین بوشهر از این تیم جدا شد.

وی با اشاره به اینکه این جدایی به صورت توافقی انجام شده است، اضافه کرد: امیدواریم آقای کریمیان در ادامه راه مربی گری خود موفق باشند.

مدیرعامل باشگاه شاهین شهرداری بوشهر با اشاره به مذاکرات صورت گرفته برای تعیین سرمربی جدید شاهین خاطرنشان کرد: تا فردا سرمربی جدید را معرفی خواهیم کرد.

شاهین بوشهر روز گذشته در بوشهر با نتیجه پنج بر یک مقابل ذوب‌آهن اصفهان مغلوب شد.

شاهین با ۱۷ امتیاز در انتهای جدول رده‌بندی قرار گرفته است.