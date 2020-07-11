حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت ۲۱ تیرماه روز حجاب و عفاف عنوان کرد: حجاب در کلام الله مجید در سوره‌های نور و احزاب به صراحت و وضوح تبیین شده است. در این آیات شریفه حدود حجاب، آثار و کارکردهای آن بیان شده در حقیقت، حجاب زن مسلمان به فتوای همه مراجع معروف تقلید یکی از ضروریات دین است.

وی رعایت حجاب و عفاف را منطبق با فطرت و هویت حقیقی زنان، عنوان کرد و افزود: نکته مهم در بررسی حجاب از نظر دین مبین اسلام، این است که نگرشی مطابق با فطرت و هویت حقیقی زنان است که نه تنها یک بُعدی نبوده، بلکه همه ابعاد و جوانب شخصیت زن مسلمان در بُعد مادی و معنوی را مدّ نظر قرار داده است که حجاب فیزیکی بدن، حجاب در نگاه، گفتار، رفتار و در قلب را می‌توان اشاره کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل، اصلاح جامعه را در گرو تقوای زنان عنوان کرد و افزود: زن مربی بشر است و می‌تواند با تربیت صحیح فرزند، امتی را رهایی بخشد، لذا جایگاه والای این گوهر آفرینش اقتضا می‌کند که در صرف حجاب قرار گیرد تا ارزش‌های او حفظ شود و از همین رو است که خداوند پوشش دینی را بر او واجب فرموده است. بنابراین ضروری است تمام ابزارهای فرهنگ ساز از قبیل کتاب، مطبوعات، صدا و سیما در مسیر ترویج ارزش‌های اسلامی که یکی از بارزترین آنها حجاب و عفاف است هدایت شوند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده، در ادامه به جامع بودن فرهنگ پوشش و حفظ حریم در تمام ادیان الهی اشاره کرد و افزود: فرهنگ پوشش از جمله فرهنگ‌هایی است که در تمام جوامع از گذشته‌های دور تاکنون بنا به اعتقادات دینی و آداب و رسوم اجتماعی به اشکال مختلف وجود داشته و در فرهنگ اسلامی مسأله حجاب که از نشانه‌های عفت و حیا است و از مهم‌ترین موضوعات مربوط به مسلمانان خصوصاً زنان است که آیاتی پیرامون این موضوع بر پیامبر گرامی اسلام (ص) نازل شده است و یکی از ابعاد رسیدن به کمال و رشد شخصیتی و اعتلای فرهنگی و اندیشه‌ی زن، در توجه به حجاب بیان شده است.

وی با اشاره به اینکه دین اسلام چارچوب و مقرارت خاصی را برای حفظ و حرمت به جایگاه زن و مرد مشخص کرده و همگان را ملزم به رعایت این نکات کرده است، افزود: در این راستا همیشه، همه‌جا و هر زمان باید دقت کنیم که چارچوبی که قرآن مشخص کرده را رعایت کنیم.