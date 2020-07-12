به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نیروهای حشد شعبی به عملیات خود علیه عناصر باقی مانده از تشکیلات تروریستی داعش در مناطق مختلف عراق ادامه می دهند.

در جریان جدیدترین عملیات نیروهای حشد شعبی علیه این عناصر، دست کم ۶ تونل متعلق به تروریستهای داعشی در غرب کرکوک منهدم شد.

این تونل ها به صورت مشخص در سلسله کوه های کانی دوملان واقع در منطقه الدبس در غرب کرکوک واقع شده بود.

نیروهای حشد شعبی با کار گذاشتن مواد منفجره در داخل این تونل ها، آنها را منهدم کردند.

با وجود آنکه تشکیلات تروریستی داعش در عراق شکست خورده است اما عناصر باقی مانده از این تشکیلات هر از چند گاهی اقدام به اجرای عملیات تروریستی در مناطق مختلف می کنند.

نیروهای حشد شعبی نیز در کنار نیروهای امنیتی عراق عملیات ضد تروریستی برای پاکسازی مناطق مختلف کشور انجام می دهند.