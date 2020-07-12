ذخایر مرغ مکفی است/تا پایان سال مشکلی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غلامرضا ملک نیا با حضور در بخش خبری ۲۱ شنبه شب شبکه یک سیما گفت: قیمت مرغ از سوی وزارت جهاد کشاورزی به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد میشود و کار گروه ستاد تنظیم بازار قیمت نهایی را اعلام میکند.
وی در خصوص اختلاف ۵۰ درصدی قیمت گذاری گفت: این بخش مربوط به هزینههای کشتارگاه، سود عمده فروشیها و همچنین سود عرضه کنندگان است که در ستاد تنظیم بازار محاسبه میشود.
ملک نیا افزود: در حال حاضر قیمت مرغ زنده حدود ۱۰ هزار تومان و قیمت گوشت مرغ ۱۵ هزار تومان با ۵ درصد نوسان است که توسط استانداران قابل تغییر است.
مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: در دو ماه گذشته مشکلاتی در تأمین نهادهها داشتیم که در روزهای اخیر توسط بانک مرکزی رفع شد.
وی اضافه کرد: در صورتی که نهادهها به موقع تأمین شود در کاهش قیمتها تأثیر گذار خواهد بود و نگرانی مرغداران را رفع خواهد کرد.
ملک نیا درباره توزیع ذخایر شرکت پشتیبانی هم گفت: در حال حاضر ۱۵ هزار تن از ذخایر مرغ منجمد در استانها توزیع شده است.
وی افزود: بحث نهادهها موجب تأثیر روانی در بازار میشود و در صورت نیاز بازار از ذخایر پشتیبانی در تأمین نهادهها که عمداً ذرت و سویا است، استفاده میکنیم تا مشکل بوجود آمده را به حداقل ممکن برسانیم.
ملک نیا در خصوص تولید مرغ و تخم مرغ گفت: در حال حاضر تخم مرغ با توجه به مصرف سرانه ۱۱ کیلویی در حدود یک میلیون تن است که امسال با توجه به میزان جوجه ریزی شرایط مناسبی داریم. در تیرماه حدود ۱۱۵ میلیون جوجه ریزی برنامه ریزی شد که ۷۸ میلیون در حال حاضر اتفاق افتاده است و در سال هم حدود ۱ میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون جوجه ریزی مرغ گوشتی را داریم که به طور میانگین ماهیانه بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید میشود.
وی افزود: در حال حاضر با ذخایر پشتیبانی در گوشت مرغ کمبودی نداریم و با توجه به شیوع کرونا در کشور و کاهش مصرف آن، میزان ذخایر پشتیبانی افزایش پیدا کرده است و براساس نیاز استانها گوشت مرغ منجمد را در اختیارشان قرار میدهیم و مشکلی در تأمین گوشت مرغ تا پایان سال نخواهیم داشت.
نظر شما