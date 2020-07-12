هشتمین جلد «گروهان سیاه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «سکوت آب» نوشته گلن کوک به‌تازگی با ترجمه آیدا کشوری توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب هشتمین‌عنوان از مجموعه «گروهان سیاه» است که گلن کوک خلق کرده است.

«گروهان سیاه»، «سایه‌های ابدی»، «رز سپید»، «کتاب چهارم: بخش اول سر نیزه نقره‌ای»، «کتاب چهارم : بخش دوم بازی‌های‌ سایه»، «رویاهای پولادین»، «فصل حزن» و «او تاریکی است» عناوین کتاب‌های اول تا هفتم این‌مجموعه هستند. مجموعه «گروهان سیاه» دربرگیرنده ۹ کتاب است که می‌توان آن‌ها را در ۳ فصل اصلی تقسیم‌بندی کرد: کتاب‌های شمال، کتاب‌های جنوب و سنگ درخشان.

گلن چارلز کوک نویسنده فانتزی‌نویس آمریکایی متولد سال ۱۹۴۴ است که به‌خاطر نوشتن مجموعه‌کتاب‌های فانتزی مانند «گروهان سیاه» شناخته می‌شود. کتاب‌های «گروهان سیاه» تلفیقی از فانتزی سیاه و فانتزی حماسی را در بر می‌گیرند. داستان‌های مجموعه مذکور درباره گروهی از سربازان نخبه و مزدور به نام گروهان سیاه است.

در «سکوت آب» به‌عنوان هشتمین کتاب این‌مجموعه، بازماندگان گروهان سیاه دوباره در تاگلیوس جمع شده و مصمم هستند هم‌قطاران جنگجویشان را که زیر دشت درخشان زنده‌زنده مدفون شده‌اند، آزاد کنند. آن‌ها با شرایطی سخت سفر می‌کنند و همزمان با رسیدن‌شان به مقصد، با نابودی جادویی‌ مواجه می‌شوند که در آن استخوان‌های دنیا آشکار می‌شود و پرده از تاریخ گروهان فرو می‌ریزد و دنیاهایی جدید آشکار می‌شود و دنیاهایی از دست می‌رود... همگی این‌ها هم به بهایی گزاف رخ می‌دهند.

این‌کتاب با ۶۶۴ صفحه و قیمت ۹۹ هزار تومان منتشر شده است.