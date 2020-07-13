کرونا خودروی تسلا را ارزان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت تسلا قیمت خودروی اسپرت «مدل Y» را ۳ هزار دلار کاهش داده است. این درحالی است که تنها ۴ ماه از عرضه این خودرو به بازار می گذرد و تسلا سعی دارد با این اقدام ادامه فروش محصولاتش در بحران شیوع ویروس کرونا را حفظ کند.

بهای خودروی « مدل Y» در اصل ۵۲ هزار و ۹۹۰ دلار بود اما با توجه به کاهش ۳ هزار دلاری،اکنون در وب سایت تسلا ۴۹ هزار و۹۹۰ دلار قیمت گذاری شده است.

البته تسلا در ماه می قیمت خودروهای «مدل ۳»، «مدل ایکس» و «مدل اس» را نیز کاهش داده بود. این درحالی است که میزان کاهش تحویل خودروهای تسلا به مشتریان در ماه جاری، کمتر از آمار پیش بینی شده در سه ماهه دوم بوده است و نشان می دهد تسلا در برابر صدمات شیوع ویروس کرونا به صنعت خودروسازی در امان بوده است.

این خودروساز برقی در آوریل سال جاری اعلام کرد فروش «مدلY» سودآور بوده است. این نخستین بار در تاریخچه فعالیت تسلا بود که، فروش یک خودروی جدید آن در سه ماهه نخست عرضه به سود آوری رسیده است.

«مدل Y» در ۱۴ مارس ۲۰۱۹ میلادی رونمایی شد و با رقابت سختی ازجانب خودروسازان اروپایی روبرو است.