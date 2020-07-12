به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هشدارهای زیادی از سوی پزشکان و متخصصان در سراسر جهان شما را وادار می‌کند تا بیشتر از قبل به نظافت و پاکیزگی توجه داشته باشید. با توجه به این موضوع، نظافت صنعتی هم اهمیت بسیار زیادی نسبت به گذشته پیدا کرده است که همین امر افراد را ترغیب می‌کند به فکر خرید تجهیزات مکانیزه باشند. همراه ما باشید تا به بررسی دستگاه‌های مکانیزه نظافتی و کاربرد آن‌ها بپردازیم.

چرا در دوران کرونا، استفاده از تجهیزات نظافت صنعتی ضرورت دارد؟

* واتر جت، دستگاه اسکرابر و دستگاه بخارشوی جزو سه وسیله نظافتی است که برای نظافت سطوح مختلف بیمارستان‌های کل کشور که درگیر مبارزه با کرونا هستند، مناسب می‌باشند. چرا که برای بالا بردن استانداردهای بهداشتی علاوه بر استفاده از مواد ضد عفونی کننده، نیاز است تا دستگاه زمین‌شوی صنعتی (اسکرابر) و دستگاه بخارشوی برای زدودن تمامی آلودگی‌های سطح به کار گرفته شوند. غیر از این دو دستگاه که برای بخش‌های عمومی بیمارستان مورد استفاده قرار می‌گیرند، واتر جت و بخارشوی هم برای شست‌وشوی کامل و نظافت سرویس بهداشتی کاربرد دارد.

* بخارشوی صنعتی و نیمه صنعتی برای میکروب زدایی، نماشویی و نظافت ساختمان‌ها وسایل خوبی هستند که به کمک آن می‌توانید بدون استفاده مستقیم از دست تمامی این کارها را در جهت از بین بردن ویروس کرونا بر روی سطوح اجرا کنید.

شرکت فلامک ماشین ارائه دهنده تجهیزات مقابله با ویروس کرونا

کاربردهای متعدد تجهیزات نظافت صنعتی به همین جا ختم نمی‌شود و کاربردهای بسیاری را می‌توان برای آن‌ها ارائه کرد. اما شاید این سوال برای شما پیش بیاید که بهترین شرکت ارائه دهنده دستگاه‌های نظافت صنعتی کدام است. خوشبختانه شرکت فلامک ماشین یکی از بهترین و مناسب‌ترین شرکت‌ها است که محصولات متنوع نظافتی، از قبیل دستگاه زمین شوی، بخارشوی، واترجت و … صنعتی و نیمه صنعتی را دارد.

اکنون بیمارستان‌ها و محل کار افراد به وسایل و تجهیزاتی نیاز دارند تا برای تمیز کردن سطوح و زدودن کامل میکروب‌ها خصوصاً ویروس کرونا از آنها استفاده کنند. به همین دلیل انتخاب فلامک ماشین به عنوان یکی از برترین شرکت‌ها در زمینه تامین تجهیزات پیشرفته نظافت صنعتی گزینه مناسبی است.

با ورود به سایت شرکت فلامک ماشین، صفحه محصولات را باز نموده سپس با توجه به نیاز محیط خود، متراژ کاری محیط، محدودیت زمانی و امکان استفاده از برق شهر یا باطری دستگاه مدل‌های مورد نظر خود را انتخاب نمائید. در صورت نیاز به مشاوره می‌توانید با کارشناسان شرکت فلامک ماشین تماس حاصل کرده تا شما را برای انتخاب دستگاه مورد نظر راهنمایی کنند.

آشنایی با محصولات نظافت صنعتی شرکت فلامک ماشین

* جاروی صنعتی یا جاروی خیابانی

جاروی صنعتی با نام سوییپر خیابانی هم شناخته می‌شود. این محصول بسیار پراستفاده به عنوان جاروی خیابانی در شرکت فلامک ماشین وجود دارد. بعضی از این دستگاه‌های کاربردی برای نظافت صنعتی دارای مخزن زباله کوچک برای مصارف نیمه صنعتی بوده و بعضی دیگر نیز دارای حداکثر مخزن بزرگ برای جمع آوری زباله‌ها هستند. این محصول در مدل‌های برقی، باطری و بنزینی قابل ارائه است.

* واتر جت

اگر تصمیم به خرید دستگاه واترجت صنعتی دارید، باید گفت فلامک ماشین همان شرکتی است که می‌تواند این دستگاه را به شما ارائه کند. واترجت ها به طور معمول با آب سرد و آب گرم کار می‌کنند و قابل ارائه در دو نوع سه فاز و تک فاز می‌باشند.

* بخارشوی صنعتی و نیمه صنعتی

عدم نیاز به شوینده‌های سمی، یکی از مزایای خرید بخارشوی صنعتی و نیمه صنعتی است که قابلیت ویژه‌ای به حساب می‌آید. شاید این اولین بار است که می‌شنوید اما باید بدانید که صنعتی یا نیمه صنعتی بودن بخارشوی برقی اهمیت بسیاری دارد. بخارشوی نیمه صنعتی برای ضدعفونی و میکروب زدایی مکان‌های کوچک کاربرد دارد، در حالی که بخارشوی صنعتی برای مکان‌های بزرگ به کار می‌رود که حجم کار روزانه آن بسیار زیاد است و به دو صورت تک فاز و سه فاز تولید می‌شود. شرکت فلامک ماشین دارای همه انواع این بخارشوی‌های صنعتی و نیمه صنعتی بوده و تنها کافی است مدل وسیله مورد نیاز خود را برای پاکسازی محیط‌های مختلف انتخاب کنید.

مشتریان می‌توانند با برقراری ارتباط با تیم خبره فروش فلامک ماشین از راهنمایی آنها بهره مند شده و دستگاهی متناسب با نیاز خود را انتخاب و خریداری نمایند. همچنین تمامی خریداران می‌توانند با خرید هر نوع دستگاه از فلامک ماشین از گارانتی و خدمات پس از فروش این شرکت بهره مند شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

۸۸۵۳۵۴۴۴-۸(٠٢١) ٣٢٥٤١٣٢ (٠٩١٢)

www.falamakmachine.com

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