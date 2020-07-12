آزمایش خودروهای خودران چینی در شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک نود، پونی اعلام کرده که در این زمینه با شهرداری شانگهای و برخی مقامات محلی سیاسی به توافق رسیده است.

پونی تعداد خودروهای خودران خود که قرار است در این طرح آزمایشی مورد استفاده قرار بگیرند را اعلام نکرده است. ارزش این شرکت که دارای دفاتری در گوانگجو و سیلیکون ولی آمریکاست بیش از سه میلیارد دلار برآورد شده است.

این شرکت چینی همکاری‌هایی نیز با شرکت تویوتا دارد و بیش از صد خودروی خودران تولیدی آن مسافتی بیش از ۲.۵ میلیون کیلومتر را در چین و آمریکا پیموده‌اند. البته خودروهای خودران تولیدی شرکت وایموی گوگل ده برابر این مسافت را طی کرده‌اند.

چین در سال‌های اخیر تلاش‌های خود برای تولید خودروهای خودران را تشدید کرده است. از جمله دیگر شرکت‌های نوپای چینی که در این زمینه فعال هستند می‌توان به دیدی و آئوتوایکس که مورد پشتیبانی علی بابا است اشاره کرد. این دو شرکت در کنار پونی جز ده شرکت برتر نوپای فعال در زمینه طراحی و تولید خودروهای خودران هستند.

چندی قبل دیدی از برنامه ریزی خود برای تولید بیش از یک میلیون خودروی خودران تا سال ۲۰۳۰ خبر داد. قیمت هر یک از خودروهای خودران این شرکت در حال حاضر در حدود ۱۴۳ هزار دلار است.