به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «نیک» نام کتابی است که انتشارات «نو اگزیت» آن را منتشر میکند.
این کتاب از نظر داستانی مقدمهای بر رمان مشهور اسکات فیتزجرالد یعنی «گتسبی بزرگ» خواهد بود. «نیک» را مایکل فاریس اسمیت نوشته و کتاب قرار است فوریه ۲۰۲۱ منتشر شود.
این در حالی است که سال ۲۰۲۱ مصادف با صدوبیست و پنجمین سال تولد اسکات فیتزجرالد است.
«نیک» قرار است به صورت همزمان در بریتانیا و نیز در آمریکا توسط انتشارات «لیتل براون» به بازار بیاید.
این کتاب داستان زندگی راوی کتاب «گتسبی بزرگ» یعنی نیک کراوی ( Nick Carraway) است که در نهایت به ملاقات با گتسبی منجر میشود. داستان نیک، او را در جنگ جهانی اول دنبال میکند و در جریان یک سفر رستگاری، او را از گردبادهای عاشقانه در پاریس در نهایت به نیواورلئان میرساند.
مولیگان سرویراستار درباره این رمان گفته است: در «نیک» نویسنده داستانی استثنایی خلق کرده و مفهومی الهام بخش را با نثری ظریف و آهنگین، با شخصیتپردازی و احساسات عمیق یک جا گرد آورده است. پایان هوشمندانه نیک نیز در نهایت به دنیای «وست اگ» میرسد.
وی تاکید کرده که «نیک» یک رمان بینقص است که شهرت بینالمللی نویسندهاش را دوچندان میکند.
فاریس اسمیت نویسنده کتاب گفته است همیشه جلب شخصیت نیک کراوی شده و احساس او در ۳۰ سالگی و یک دهه عدم اطمینانی که همیشه داشت، او را به یاد احساسات خودش در آن سن و سال میانداخته است. وی گفته است: هنوز هم بیشتر وقتها همان طور فکر میکنم و بین واقعیتهایی که در زندگی کشف و بعد همانها را به حال خود رها میکنم، خودم را سرگردان مییابم.
وی افزوده است: آخرین باری که «گتسبی بزرگ» را خواندم، چند سال پیش بود و نیک در خیال من ماند و کمی از خودش و ماجراهای زندگیاش را برایم آشکار کرد و من شروع کردم به ساختن داستان زندگی او در ذهنم و میدانستم تنها راه این است که همه این تفکرات را روی کاغذ بیاورم. برای همین این ایده را پسندیدم و در همه احساساتی که باعث خلق یک داستان میشود، غوطهور شدم.
«نو اگزیت» ناشر دیگر آثار فاریس اسمیت هم بوده و «جاده ناامیدی» را سال ۲۰۱۷ و «جنگنده» را سال ۲۰۱۸ منتشر کرده است. جدیدترین کتاب وی «جنگل سیاه» هم سال ۲۰۲۰ منتشر شده است.
مایکل فاریس اسمیت جوایز متعددی برده و در فهرست نویسندگان برتر سایتهای مختلف کتابخوانی جای دارد و آثارش در فهرست بهترین آثار ماه آمازون بارها جای گرفته است. او فینالیست جوایزی چون ساترن بوک، گلد دگر و گرند پری لکتریسس فرانسه بوده است. وی که متولد ۱۹۶۵ است در آکسفورد زندگی میکند.
فاریس اسمت رمان نویس، فیلمنامه نویس ونویسنده داستان کوتاه است و آثارش با نام مایکل مارشال و مایکل ورتگر هم منتشر شدهاند.
وی متولد انگلستان است و در کودکی با خانوادهاش راهی آمریکا، سپس آفریقای جنوبی و استرالیا شد و سال ۱۹۷۳ دوباره به انگلستان بازگشتند. وی در کینگز کالج کمبریج تحصیل کرد و در رشته فلسفه، علوم اجتماعی و سیاسی فارغ التحصیل شد.
این نویسنده که کارش را با نوشتن آثار کمدی شروع کرد و برای برنامههای رادیویی مطلب مینوشت، با اولین داستان کوتاهش با عنوان «مردی که گربهها را طراحی میکرد» در سال ۱۹۹۱ موفق به کسب جایزه فانتزی بریتانیا شد.
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