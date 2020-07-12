ارتش سوریه بازهم اشغالگران آمریکایی را مجبور به عقب نشینی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ارتش سوریه مجددا روز شنبه، نظامیان اشغالگر آمریکایی را در حومه غربی الحسکه مجبور کرد که به محل قبلی خود بازگردند.

بر اساس این گزارش، ایست بازرسی ارتش سوریه در روستاهای السیاط، تل شامیران و منسف تحتانی واقع در حومه غربی استان الحسکه با کاروان نظامیان آمریکایی در این منطقه برخورد کرد.

نیروهای ارتش سوریه، اشغالگران آمریکایی را مجبور کردند که از مسیری که آمده بودند بازگردند.

روز جمعه نیز نیروهای ارتش سوریه یک کاروان نظامی آمریکا در این کشور را به عقب راندند.

بر اساس این گزارش، نیروهای سوری یک کاروان آمریکایی متشکل از چند خودروی نظامی را در شمال شرق این کشور وادار به عقب نشینی کردند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای سوری مسیر کاروان نظامی آمریکا را در «تل تمر» واقع در استان «حسکه» مسدود کردند.