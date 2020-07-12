زندگی عفیفانه را باگفتمان سازی نشر دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته پازوکی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت سالروز مبارزه با کشف حجاب و محکوم کردن جنایات عمال رضاخانی اظهار داشت: نگاهی گذرا به تاریخ نشان میدهد که در اقصی نقاط جهان و ممالک اسلامی، مسئله حجاب و پوشش همواره وجود داشته است.
وی افزود: سرمایه داران و دشمنان براینکه بازار فروش خود را گرم کنند، سعی کردند التزام به چادر و پوشش را از بانوان بگیرند و در این راستا برنامه ریزی های کلانی انجام دادند.
وی ادامه داد: همچنین سعی کردند با روشهای ترغیبی، ترویجی، القایی، اجبار و زور اقدام به کشف حجاب کنند و از زنان استفاده ابزاری داشته باشند و در حال حاضر غرب و دشمنان نیز این شیوه را در پیش گرفتند.
پازوکی با بیان اینکه دشمن تلاش کرد با برداشتن حجاب و عفاف، کانون خانواده را نشانه گیرد، اظهار داشت: سعی دارد با تنوع طلبی استفاده ابزاری از بانوان داشته باشند و در این راستا باید بانوان با تاسی از حضرت فاطمه (س) و حضرت زینب (س) و ائمه مسئولان و فرامین رهبری با هم افزایی بین تمام نهادهای فرهنگی در راستای ترویج عفاف و حجاب گام بردارند.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه کربلا با اظهار اینکه ترویج عفاف و حجاب فقط کار بسیج و سپاه نیست، تصریح کرد: باید با هم افزایی مانع هجمههای فرهنگی شویم و با ترویج و تبیین سبک زندگی عفیفانه مقابل هجمهها ایستادگی کنیم.
وی یادآور شد: با ترویج بی عفتی و بی حجابی، فرد دچار آسیب میشود و با نبود حجاب، مصونیت از زنان گرفته میشود زیرا میوه حیا و عفت، حجاب است و بسیج زنان قصد دارد بانوی تراز انقلاب اسلامی را معرفی کند.
وی با اشاره به اجرای برنامههای هفته گرامیداشت عفاف و حجاب در استان، اظهار داشت: برگزاری جشنواره مجازی استانی عفاف و حجاب، مد لباس ایرانی، حضور در یادمان شهدا و تجدید بیعت با شهیدان دفاع مقدس و مدافعان حرم و شهدای هفته عفاف و حجاب، تجلیل ویژه از فرزندان محجبه و فرزندان شهدا، مسابقه نقاشی و انشا ء نویسی با موضوع شهدا، توزیع بستههای فرهنگی عفاف و حجاب از جمله برنامهها است.
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