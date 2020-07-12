روایتی دیگر از واگذاری هپکو به جای بدهی دولت به تامین اجتماعی

رضا عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نامشخص نبودن واگذاری بلوک سهام هپکو به ایمیدرو اطلاع پیدا کردیم که دولت آن‌را به تأمین اجتماعی واگذار کرده است. در این حوزه با سازمان خصوصی‌سازی تماس حاصل کردیم که فایده‌ای نداشته است و کسی پاسخگو نیست.



وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی پیش از این گفته بود به ایمیدرو واگذار کرده است و ایمیدرو هم عنوان کرد که واگذاری قطعی است و مدیرعامل شرکت باید پیگیر می‌کرد.



رئیس شورای کارگری شرکت هپکو اراک بیان کرد: برای کارگران هپکو تفاوتی نمی‌کند شرکت به چه کسی واگذار می‌شود بلکه اهلیت دار بودن سهامدار آن و تلاش وی برای تولید مهم است. اگر هدف دولت احیای شرکت است باید برای آن هزینه کند تا به روزهای اوج خود باز گردد.



عبدلی عنوان کرد: واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی باید مورد بررسی قرار گیرد که در این بین آیا برای تولید هپکو برنامه‌ای پیش بینی شده است؟

وی اظهار کرد: ایمیدرو نیز برنامه‌های در دست اجرا داشت که قرار بود پس از انجام حسابرسی‌های هپکو آن‌ها را عملیاتی کند که در این میان دولت ناگهان هپکو را به جای طلب خود به تأمین اجتماعی واگذار کرده است.

به گفته رئیس شورای کارگری شرکت هپکو اراک بر اساس صحبت با استاندار واگذاری هپکو از سوی دولت به تأمین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت اما وی عنوان کرد که در این حوزه با استان مشورتی صورت نگرفته است.

رئیس شورای کارگری هپکو در خصوص خواسته کارگران یادآور شد: کارگران شرکت هپکو، سهامداری با مدیریت و توانمند می‌خواهند که کار برای شرکت بیاورد نه اینکه افرادی بیاورد که تنها به بالا رفتن و پایین آمدن ارزش سهام شرکت توجه کنند.