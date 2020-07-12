ماجرای داروی تقلبی «رمدسیویر» در ایران/ درخواست از پزشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شانهساز، در جمع خبرنگاران، درباره اثربخشی داروی رمدسیویر در درمان کرونا، گفت: اثربخشی این دارو در درمان کرونا هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته است، اما بارها گفتیم که هر دارویی که برای درمان کرونا اعلام شود، آن را ظرف کوتاهترین مدت در داخل کشور تولید میکنیم. منتظر تایید نهایی مطالعات بالینی هستیم و به محض اینکه نتایج این مطالعات اعلام شود، در کوتاهترین زمان میتوانیم این داروها را تولید کنیم.
وی افزود: چند مورد از داروهایی که مطرح شده، تولیدش را در کشور داریم که کاربرد آن برای موارد دیگر است و هر زمان که کمیته علمی اعلام کند، اسامی آنها را اعلام میکنیم. به هر حال اطمینان میدهیم که به واسطه داروسازی قوی که در کشور داریم، ظرفیت تولید همه این داروها در کشور فراهم شده و میتوانیم تولید کنیم. مردم و بیماران نباید از این بابت نگرانی داشته باشند و فقط منتظر نتیجه نهایی مطالعات بالینی باشند.
شانهساز تاکید کرد: در وهله اول از همکاران پزشک خواهش میکنیم که تا زمانی که کمیته علمی تاییدیه یک دارو را نداده، آن را تجویز نکنند. مسئله دوم این است که این داروها قبلاً در قالب مطالعات بالینی در کشور تامین شده است و در اختیار است. سوم اینکه مردم این داروها را از مراکز غیرمجاز تهیه نکنند. اکنون تعداد زیادی از نمونههایی به دست ما رسیده که با قیمتهای بسیار بالای نجومی خانواده تهیه کرده، اما آن دارو اصلاً رمدسیویر نیست، بلکه یک داروی دیگر بوده که جلد آن را تغییر دادند و به جای رمدسیویر ارائه دادهاند.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه افرادی هستند که از مردم در این حوزه سوءاستفاده میکنند، گفت: ما از قوه قضاییه و مراجع انتظامی و امنیتی میخواهیم که با آنها برخورد کنند و مجدداً از همکاران پزشک خواهش میکنیم که تا زمانیکه تایید نهایی این دارو اعلام نشده، آن را تجویز نکنند. زیرا ما نمیتوانیم آن را به صورت عام توزیع کنیم و به همه بیمارستانها ارائه دهیم. اگر تاثیر این دارو در درمان کرونا توسط کمیته علمی تایید شود، آن را در چند هفته اول از مسیر واردات تامین میکنیم و بعد از آن بلافاصله کل نیاز کشور را میتوانیم از محل تولید داخلی تامین کنیم.
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