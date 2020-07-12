به گزارش خبرنگار مهر، اعظم الیاس پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان و کاهش محدودیت‌های استفاده از پلاستیک و در مقابل افزایش مصرف دستکش، ماسک و سایر تجهیزات محافظ شخصی به جهت نقش کلیدی در محافظت از افراد به‌ویژه کارکنان خط مقدم در طول همه‌گیری کووید -۱۹ مصرف مواد پلاستیکی در این مدت افزایش‌یافته است.

وی ادامه داد: درنتیجه پس از رفع بحران بیماری کرونا، زباله‌های پلاستیکی بیشتری در طبیعت به جا خواهد ماند و این مخاطره جدی محیط زیستی در دوران پسا کرونا خواهد بود.

الیاس‌پور اظهار داشت: بنابراین لازم است حتی الامکان با کاهش تولید سایر انواع پسماندهای پلاستیکی نظیر ظروف و سفره‌های یک‌بار مصرف تا حدودی مانع از افزایش میزان تولید زباله‌های پلاستیکی شده و به حفظ محیط زیست خود کمک کنیم.

معاون دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر گفت: امروز سوم جولای، روز جهانی بدون پلاستیک، ابتکاری جهانی برای رهایی از کیسه‌های پلاستیکی یک‌بارمصرف در سراسر جهان است.

وی بیان کرد: هدف از نامگذاری این روز، ارتقا آگاهی از محیط‌زیست با تشویق همگان برای منع استفاده از کیسه‌های پلاستیکی است و باید به دنبال گزینه‌های سازگار با محیط‌زیست باشیم.

الیاس‌پور از همه دهیاران استان خواست با توجه به طول عمر ۳۰ تا هزار سال پسماندهای پلاستیکی در طبیعت با اطلاع رسانی گسترده در روستا، پیش بینی برنامه‌های آموزش عملی در سطح مدارس و طرح‌های اجتماعی در سطح روستا نظیر توزیع کیسه‌های پارچه‌ای به جای کیسه‌های پلاستیکی در مغازه‌ها و فروشگاه‌های روستا یا نامگذاری یک‌روز در هفته به نام روز بدون پلاستیک زمینه تشویق اهالی روستا به مدیریت تولید زباله و کاهش تولید پسماندهای پلاستیکی را فراهم کنند.