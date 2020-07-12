جمعی از کارگردانان سینمای ایران در تور علم و فناوری شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، تعدادی از کارگردانان کشورمان که میهمان ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی بودند در راستای برگزاری تورهای علم و فناوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه مقابله با کرونا از کارخانه نوآوری آزادی شتابدهنده‌های مستقر در آن بازدید کردند و از نزدیک درجریان فعالیت‌های فناورانه آنها قرار گرفتند.

در این بازدید پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهدی عظیمیان مدیرکارخانه نوآوری آزادی تهران، مدیر شرکت دانش بنیان تولید کننده کیت و مدیر شتابدهنده وی کست با همراهی کارگردانان مطرح سینمای کشور ( کمال تبریزی، محمد مهدی عسگرپور، همایون اسعدیان، رضا میرکریمی، مازیار میری، حافظ احمدی، محمد داوودی، حبیب احمدزاده، پیمان رازدان، محمد حسین حقیقی) در کارخانه نوآوری آزادی حضور یافتند.

این تیم از فعالیت این شتابدهنده و نخستین آزمایشگاهی که کیت های ایران ساخت تست کرونا در آن ساخته شد، بازدید کردند.