اوراق تسهیلات مسکن در تله سفته بازان/ افزایش تسه به ۸۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن که به دلیل ورود برخی سوداگران و سفته بازان به این بازار افزایش یافته بود با تمهیداتی که فرابورس ایران می‌اندیشد قیمت این اوراق کنترل شده و به نرخ قابل خرید برای متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداد و قیمت این ابزار نوین بازار سرمایه همزمان با تغییرات شاخص کل بورس نوسان دارد.

این در حالی است که ابتدای تیرماه امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرده بود اوراق تسهیلات مسکن صرفاً ابزاری برای کمک به تأمین مالی متقاضیان خرید مسکن است ولی ورود سفته بازان به این بازار باعث ایجاد نوساناتی در قیمت این اوراق شده است. با این حال بازار این اوراق مورد رصد فرابورس است.

وی افزود: فرابورس ایران با هدف کنترل هیجانات و ایجاد تعادل قیمت پایانی در نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن دو موضوع را در دست اقدام دارد. یکی کاهش دامنه مجاز نوسان قیمت و دیگری استفاده از حجم مبنا در این نمادها است.

علیرغم گذشت دو هفته از پیشنهاد این مقام مسئول بازار سرمایه اما این اتفاق رخ نداده و همچنان دامنه نوسان مجاز برای تغییرات قیمت نمادهای معاملات اوراق تسهیلات مسکن ۵ درصد در نظر گرفته شده است. از همین رو است که امروز و همزمان با افزایش شاخص کل بورس، قیمت اوراق تسهیلات مسکن نیز رشد داشت و در تعدادی از نمادها بیش از ۴ درصد افزایش قیمت رقم خورده است.

در حال حاضر میانگین قیمت نمادهای معاملات تسه در بازه ۷۷ تا ۸۰ هزار تومان در معاملات امروز رقم خورد به گونه‌ای که گران‌ترین اوراق معاملات امروز، اوراق تسهیلات مسکن صادره در مهر ۹۸ (تسه ۹۸۰۷)، فروردین ۹۹ (۹۹۰۱) و خرداد ۹۹ (۰۳) تا ۸۰۰ هزار تومان به ثبت رسید و در تعدادی از نمادهای دیگر نیز پایین‌ترین قیمت ۷۲ تا ۷۴ هزار تومان درج شده است اما در سایر نمادها قیمت خرید و فروش بین ۷۷ تا ۷۹ هزار تومان کشف شد.

بیشترین تعداد اوراق به فروش رسیده از معاملات امروز به دو نماد تسه ۹۹۰۳ و تسه ۹۹۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت خرداد امسال) با بیش از ۲۵ هزار برگه در هر یک از نمادها تعلق داشت و همچنین در سایر نمادها نیز تعداد برگه‌های به فروش رسیده نشان دهنده افزایش استقبال خریداران از این برگه‌ها است.

این در حالی است که در ماه‌های گذشته که اوراق تسهیلات مسکن وارد فرایند سفته بازی نشده بود متقاضیان واقعی دریافت تسهیلات مسکن اقدام به خرید این اوراق می‌کردند که عمدتاً تعداد نمادهای فروخته شده در هر جلسه معاملاتی زیر هزار برگه بود.

با این حساب، در صورتی که متقاضیان واقعی دریافت تسهیلات مسکن، قصد خرید این اوراق را داشته باشند، با احتساب میانگین قیمت ۷۷ هزار تومان برای هر برگه و نیز در نظر گرفتن سقف این تسهیلات در تهران (۲۴۰ میلیون تومان برای زوجین) متقاضی می‌بایست ۴۸۰ برگه حق تقدم تسهیلات مسکن که با هر برگه، ۵۰۰ هزار تومان از سوی بانک عامل بخش مسکن تسهیلات خرید مسکن پرداخت می‌شود، تهیه کند که قیمت نهایی این تسهیلات برای وی، ۳۶ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رقم خواهد خورد.