  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۱۸

در دیترویت رخ داد؛

شعله ورتر شدن آتش اعتراضات آمریکا به دلیل قتل یک سیاه پوست دیگر

شعله ورتر شدن آتش اعتراضات آمریکا به دلیل قتل یک سیاه پوست دیگر

قتل یک سیاه پوست دیگر در آمریکا بدست پلیس دیترویت موجب برافروخته شدن مجدد آتش اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا از اوایل خرداد ماه و در پی قتل «جوج فلوید» یک شهروند سیاه پوست، آغاز شده و قتل یک سیاه پوست دیگر به دست پلیس موجب شدت گرفتن این اعتراض ها شده است.

به گزارش واشنگتن پست، یک شهروند سیاه پوست آمریکایی روز شنبه بدست پلیس دیترویت کشته شد و این حادثه موجب شکل گیری اعتراضات جدیدی شد. 

پلیس دیترویت اعلام کرده که حمله این فرد به سمت پلیس موجب شلیک به سمت وی شده است. 

در پی کشته شدن این مرد سیاه پوست در شهر دیترویت، مردم معترض در بخش غربی این شهر نزدیک محلی که پلیس دیترویت «حکیم لیتلتون» ۱۹ ساله را هدف قرار داد و فرد دیگری را بازداشت کرد، به تظاهرات پرداختند.

در همین رابطه قرار است امروز یکشنبه نیز اعتراضات ضد نژادپرستی در دیترویت برگزار شود.

کد مطلب 4972289
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امیر IR ۲۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
      0 1
      پاسخ
      فقط جنگ مسلحانه چاره کاره

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها