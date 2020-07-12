راه اندازی پویش من ماسک می زنم در ناجا/ تصاویر خود را ارسال کنید

سرهنگ محمد بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف ترویج فرهنگ خود مراقبتی و نهادینه کردن ضرورت استفاده از ماسک پویش همگانی من ماسک می زنم را در این مجموعه راه اندازی کرد.
وی افزود: هر یکی از هموطنان میتوانند اقدامات خود را در راستای مبارزه با ویروس منحوس کرونا در قالب عکس و تراکت تهیه کنند.
معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا گفت: هموطنان میتوانند آثار خود را به سرشماره ۰۹۳۷۸۴۵۷۴۹۰ در پیامرسان سروش ارسال کنند.
وی در پایان گفت: تمامی تصاویر ارسالی از کاربران در کانالهای اجتماعی بارگذاری خواهد شد.
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