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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۲۹

سرهنگ بهرامی به مهر خبر داد

راه اندازی پویش من ماسک می زنم در ناجا/ تصاویر خود را ارسال کنید

راه اندازی پویش من ماسک می زنم در ناجا/ تصاویر خود را ارسال کنید

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا از راه اندازی پویش من ماسک می زنم در ناجا خبر داد و گفت: هموطنان می توانند برای شرکت در مسابقه تصاویر خود را ارسال کنید

سرهنگ محمد بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف ترویج فرهنگ خود مراقبتی و نهادینه کردن ضرورت استفاده از ماسک پویش همگانی من ماسک می زنم را در این مجموعه راه اندازی کرد.

وی افزود: هر یکی از هموطنان می‌توانند اقدامات خود را در راستای مبارزه با ویروس منحوس کرونا در قالب عکس و تراکت تهیه کنند.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا گفت: هموطنان می‌توانند آثار خود را به سرشماره ۰۹۳۷۸۴۵۷۴۹۰ در پیام‌رسان سروش ارسال کنند.

وی در پایان گفت: تمامی تصاویر ارسالی از کاربران در کانال‌های اجتماعی بارگذاری خواهد شد.

کد مطلب 4972344

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    نظرات

    • IR ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
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