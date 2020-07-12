سرهنگ بهرامی به مهر خبر داد راه اندازی پویش من ماسک می زنم در ناجا/ تصاویر خود را ارسال کنید

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا از راه اندازی پویش من ماسک می زنم در ناجا خبر داد و گفت: هموطنان می توانند برای شرکت در مسابقه تصاویر خود را ارسال کنید