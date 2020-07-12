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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۵۱

با اعلام آمریکا در جایگاه نخست؛

تعداد مبتلایان به کرونا در جهان به ۱۳ میلیون نفر نزدیک شد

تعداد مبتلایان به کرونا در جهان به ۱۳ میلیون نفر نزدیک شد

در حالیکه تعداد مبتلایان به کرونا در جهان به ۱۳ میلیون نفر نزدیک شده است، تا کنون ۵۶۸ هزار و ۲۹۱ نفر هم بر اثر این ویروس جان‌باخته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه وُرلد میترز که آمار قربانیان و مبتلایان به کرونا در جهان را اعلام می‌کند، امروز یکشنبه اعلام کرد: ۱۲ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۷۹ نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شده‌ اند.

بر اساس اعلام این وبگاه، همچنین تا امروز ۵۶۸ هزار و ۲۹۱ نفر هم بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده اند.

آمار رسمی منتشره توسط این وبگاه حاکیست: آمریکا تا کنون دارای بیشترین تعداد مبتلایان و کشته شدگان بر اثر ویروس مذکور است.

گفتنی است بیماری کووید-۱۹ نخستین بار در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان، مرکز استان هوبئی چین مشاهده و طی مدت کوتاهی با شیوع در بیش از ۲۱۰ کشور تبدیل به پاندمی شد.

کد مطلب 4972401

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