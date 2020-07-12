تعداد مبتلایان به کرونا در جهان به ۱۳ میلیون نفر نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه وُرلد میترز که آمار قربانیان و مبتلایان به کرونا در جهان را اعلام می‌کند، امروز یکشنبه اعلام کرد: ۱۲ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۷۹ نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شده‌ اند.

بر اساس اعلام این وبگاه، همچنین تا امروز ۵۶۸ هزار و ۲۹۱ نفر هم بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده اند.

آمار رسمی منتشره توسط این وبگاه حاکیست: آمریکا تا کنون دارای بیشترین تعداد مبتلایان و کشته شدگان بر اثر ویروس مذکور است.

گفتنی است بیماری کووید-۱۹ نخستین بار در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان، مرکز استان هوبئی چین مشاهده و طی مدت کوتاهی با شیوع در بیش از ۲۱۰ کشور تبدیل به پاندمی شد.