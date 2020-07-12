ریزش چاه در اتوبان شهید محلاتی/ یک کارگر جان باخت

جلال ملکی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۵:۰۹ دقیقه ظهر امروز حادثه گرفتار شدن کارگری درون چاه در بزرگراه محلاتی، خیابان پاسدار گمنام به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اطلاع داده میشود.
وی افزود: بلافاصله دو ایستگاه به محل حادثه اعزام میشوند. محل حادثه یک ساختمان ۵ طبقه در حال ساخت بود. در قسمت زیر زمین چاهی تقریباً به عمق ۱۴- ۱۵ متر در حال حفر بود و کارگری که در داخل آن مشغول کار بود در قسمت انباری چاه به یکباره به دلیل اینکه بخشی از دیوارههای چاه و انباری تخریب میشود درون چاه گیر میکند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: سایر کارگران که در بالای چاه ایستاده بودند و این وضعیت را میبینند و با آتش نشانی تماس میگیرند و نیروهای ما در محل حاضر میشوند و با توجه به اینکه جنس خاک بسیار سست نشان میداد و ریزش مجدد آن هم وجود داشت نیروهای ما با احتیاط کامل وارد چاه میشوند و در همان وضعیت مشغول جستوجو میشوند.
ملکی ادامه داد: بعد از مدت زیادی تلاش موفق شدند که این کارگر تقریباً ۳۷ ساله که تابعیت افغان هم داشت از زیر حجم زیادی از خاک خارج کنند و آن را تحویل عوامل اورژانس دهند که البته به تأیید عوامل اورژانس مشخص شد که در همان دقایق اولیه کارگر جان خودش را از دست داده است.
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