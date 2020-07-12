نماینده قم نائب قهرمان لیگ ووشوی مردان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ووشو با توجه به تداوم روند شیوع ویروس کرونا در کشور؛ فدراسیون ووشو پایان رقابتهای لیگ باشگاههای کشور را اعلام و تیمهای برتر این رقابتها را معرفی کرد.
بر این اساس تیم صنایع شیر ژال قم به همراه نماینده زنجان به صورت مشترک به عنوان نایبقهرمانی لیگ دسته یک باشگاههای کشور دست یافت.
تیم ووشو صنایع شیر ژال قم در مرحله گروهی لیگ دسته اول آقایان کشور با تیمهای شهرداری ملارد، هیأت تهران، هیأت همدان و هیأت قزوین همگروه بود و با موفقیت در این مرحله به دور نیمه نهایی این مسابقات صعود کرده بود.
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