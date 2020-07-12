تعامل با ارتش توسعه پروژه رینگ چهارم اصفهان را ممکن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله نوروزی شامگاه یکشنبه، در آئین «هر یکشنبه، یک افتتاح» که به بهره برداری از پروژه‌های عمرانی خدماتی منطقه شش شهرداری اصفهان اختصاص یافته بود، اظهار داشت: ارتش در تمام پروژه‌های عظیم شهری یاری رسان شهرداری بوده است و همین همکاری و تعامل با نهادها رمز موفقیت مدیریت شهری در کلانشهر اصفهان است.

وی افزود: تعامل با ارتش در مناطق پنج و شش شهرداری رمز موفقیت‌هایی است که نفع آن عاید شهروندان اصفهان می‌شود.

شهردار اصفهان با بیان اینکه در ابتدا مطرح شدن پروژه عظیم حلقه حفاظتی غیرممکن بود، اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش اعظم رینگ چهارم در تصرف زمین‌های ارتش است اما تعامل با ارتش ما را در پیشبرد این هدف مهم که سهم عظیمی در کاهش آلاینده‌های جوی و تصادفات دارد، مصمم ساخت.

وی بیان داشت: ده کیلومتر از مسیر رینگ حفاظتی از انتهای فاز دوم سپاهان شهر تا درچه که در اختیار ارتش است را به خود ارتش واگذار می‌کنیم تا هرچه سریع‌تر این ابر پروژه عملیاتی شود.

نوروزی بازهم بر تعامل با ارتش تاکید ورزید و گفت: با دوری از حواشی و تمرکز بر اهدافی که نشاط و امید را به این مردم می‌بخشد می‌توان رفاه بیشتری برای شهروندان فراهم کرد.

وی مدت ده ماهه برای افتتاح مجموعه پل‌ها و تقاطع غیر همسطح در بزرگراه شهید کشوری را اعلام کرد و افزود: با تلاش شبانه روزی امیدواریم در آینده نزدیک از ابر پروژه‌هایی مانند سالن اجلاس، نمایشگاه بین المللی و بخشی از خط دو مترو به بهره برداری برسد.

گفتنی است آئین «هر یکشنبه، یک افتتاح» این هفته شهرداری اصفهان نویدبخش افتتاح بوستان سایه و آغاز عملیات اجرایی مجموعه پل‌ها و تقاطع غیر همسطح در بزرگراه کشوری و احداث تصفیه خانه پساب جنوب اصفهان با هزینه‌ای بالغ بر ۶۳۴ میلیارد ریال بود.